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Пјевачица Стефание Фер, некадашња чланица групе "Wild Orchid", добиће 70.000 долара одштете након што је утврђено да је неправедно ухапшена због сумње да је возила под дејством алкохола.
Инцидент се догодио у јуну 2024. године у америчкој савезној држави Тенеси, када ју је саобраћајни полицајац зауставио током вожње. Иако је Фер од самог почетка тврдила да није конзумирала алкохол, полицајац је инсистирао да осјећа мирис алкохола из њеног аутомобила.
Накнадне анализе крви показале су да у њеном организму није било ни алкохола ни наркотика, а оптужбе против ње касније су одбачене.
Према доступним извјештајима, полицајац Кит Велез зауставио је пјевачицу јер приликом проласка поред полицијског возила није променила саобраћајну траку.
Током контроле тврдио је да из њеног аутомобила допире снажан мирис алкохола. Фер је то одмах негирала и више пута поновила да не пије.
Сцена
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"Кунем се да не пијем алкохол", говорила је полицајцу, али он није одустајао од своје процјене.
На снимку полицијске интервенције, који је касније објављен, чује се како Велез другом полицајцу говори да је она готово ударила његово возило док је завршавао претходну саобраћајну контролу.
"Тек што сам пришао ауту, а из њега се осјећа смрад алкохола", рекао је полицајац.
Фер се извинила због саобраћајног прекршаја, али јој није било јасно због чега је полицајац увјерен да је под дејством алкохола. Упркос њеним тврдњама да није пила, полицајац је процјенио да показује знаке алкохолисаности и одлучио да је ухапси.
Резултати накнадних крвних анализа показали су да пјевачица у тренутку хапшења није имала алкохол нити недозвољене супстанце у организму.
Сцена
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Оптужбе против ње су потом одбачене, а случај је добио епилог кроз финансијску нагодбу.
Према извештајима америчких медија, Тенеси ће Фер исплатити 70.000 долара одштете због овог случаја.
Стефани Фер позната је као некадашња чланица женске групе Wild Orchid, која је током деведесетих година прошлог вијека стекла популарност на америчкој музичкој сцени.
Група је посебно позната и по томе што је у њој каријеру започела и Фергие, која је касније постала свјетски позната као чланица састава Black Eyed Peas, а потом и као соло извођачица, преноси б92.
Сцена
1 д0
Сцена
2 д0
Сцена
6 д0
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2 д0
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1 ч2
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2 ч0
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10 ч2
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