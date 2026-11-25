Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Хрватска телевизијска водитељка Николина Пишек доживјела је саобраћајну несрећу у Загребу, након које је услиједила неугодна ситуација с мушкарцем који је учествовао у инциденту.
Она је детаље догађаја подијелила на друштвеним мрежама, гдје је објавила и снимак мушкарца који је управљао другим возилом.
Када је примијетио да га снима, почео јој се обраћати повишеним тоном, а потом је покушао да јој отме телефон из руке.
"Па, дај, јесам, хајде... Хајде да то ријешимо! Шта ти снимаш?", чује се како јој говори мушкарац на снимку.
Свијет
Медвјед распорио ловца: Поред тијела пронађена пушка
Пишек је након тога навела да је мушкарац напустио мјесто несреће, тврдећи да је био видно под утицајем алкохола.
"Наравно да је побјегао. Видно пијан. Ко зна какав је и да ли је насилан код куће? Кога да осуђујемо? Његову супругу, дјецу, кога?", написала је водитељка.
Посебно ју је погодио коментар који је, како је навела, добила од полиције.
"Полиција каже - да су у ауту била два мушкарца, не би се усудио", подијелила је Пишек.
Српски медији не наводе да је неко повријеђен, а изјаву полиције о овом догађају не преносе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
14 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму