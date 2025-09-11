Logo
Large banner

Николина Пишек ужива на базену код бившег мужа Драгане Мирковић?

11.09.2025

11:46

Коментари:

0
Николина Пишек ужива на базену код бившег мужа Драгане Мирковић?

Хрватска водитељка Николина Пишек често је на луксузним локацијама, а једна специфична на којој је била у јулу ове године свима је промакла, али не и једном кориснику Инстаграма.

Наиме, Николина је објавила снимак како ужива у базену неке велелепне виле, уз духовиту поруку:

"Рекла сам д‌јеци да ме пробуде за 15 минута да идемо да чистимо њихове собе. Ево ме плутам у миру већ сат времена", написала је уз снимак гд‌је лежи на душеку у базену, али не и код кога.

Међутим, један је пратилац раскринкао је водитељку, написавши да је снимак настао управо у вили бившег мужа Драгане Мирковић, Тонија Бијелића, у Опатији.

"Лијепа вила у Опатији Тонија Бијелића", написао је најприје, а онда и образложио:

"Препознајем вилу по бијелим стубовима око базена. Специфична, модерна, има панорамски поглед. Често туда прођем од Ичића према Учкој", поручио је он, а како су медији преносили, то је управо та вила.

Како је и сам Тони објавио прошле године у марту, постао је власник велике и луксузне куће у Опатији, која заиста има модерну архитектуру и идеална је за одмор уз базен која има поглед на море. Ако се упореде фотографије - Николина је управо боравила у тој некретнини, а овај њен пост је лајковао и сам Тони.

Није познато, међутим, да ли је од бившег пјевачициног супруга изнајмила ту кућу, али је то свакако заинтригирало Николинине пратиоце, пише 24Седам.

Подијели:

Тагови:

Nikolina Pišek

Dragana Mirković

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner