Николина Пишек ужива на базену код бившег мужа Драгане Мирковић?

11.09.2025
11:46
Коментари:0
Хрватска водитељка Николина Пишек често је на луксузним локацијама, а једна специфична на којој је била у јулу ове године свима је промакла, али не и једном кориснику Инстаграма.
Наиме, Николина је објавила снимак како ужива у базену неке велелепне виле, уз духовиту поруку:
"Рекла сам дјеци да ме пробуде за 15 минута да идемо да чистимо њихове собе. Ево ме плутам у миру већ сат времена", написала је уз снимак гдје лежи на душеку у базену, али не и код кога.
Међутим, један је пратилац раскринкао је водитељку, написавши да је снимак настао управо у вили бившег мужа Драгане Мирковић, Тонија Бијелића, у Опатији.
"Лијепа вила у Опатији Тонија Бијелића", написао је најприје, а онда и образложио:
"Препознајем вилу по бијелим стубовима око базена. Специфична, модерна, има панорамски поглед. Често туда прођем од Ичића према Учкој", поручио је он, а како су медији преносили, то је управо та вила.
Како је и сам Тони објавио прошле године у марту, постао је власник велике и луксузне куће у Опатији, која заиста има модерну архитектуру и идеална је за одмор уз базен која има поглед на море. Ако се упореде фотографије - Николина је управо боравила у тој некретнини, а овај њен пост је лајковао и сам Тони.
Није познато, међутим, да ли је од бившег пјевачициног супруга изнајмила ту кућу, али је то свакако заинтригирало Николинине пратиоце, пише 24Седам.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму