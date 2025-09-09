Фанови пјевачици замјерају неискреност ''Заговара природност, а сва се изоперисала''

09.09.2025
15:59
Коментари:0
Пјевачица Нина Бадрић је недавно објавила селфи из свог дома, у жељи да својим пратиоцима уљепша јутро, што је изазвало лавину коментара, махом негативних, а који су отворили сасвим нову тему.
Док су неки обожаваоци похвалили њен изглед, други су изразили забринутост због промјена на њеном лицу.
Коментари испод објаве варирали су од похвала до критика. Док су неки обожаватељи исказали дивљење њеним изгледом, други су примијетили промјене које нису прошле незапажено. Један корисник је примијетио да се Нина сада више личи на Крис Џенер, док је други коментарисао да се пјевачица "унаказила". Међутим, било је и оних који су је похвалили, истичући њен глас и дугогодишњу каријеру.
"Глас савршен, пјесме супер, али шта радиш од свог лица... тешко је пронаћи праву Нину, нестала је под ножем и ботоксом, чему то??".
"О Боже, образи… не личи више на себе".
"То је она Нина која прича како је старење привилегија и да жене не треба да раде ботокс, операције… Јер ће и даље зрачити као жене у својим годинама, бла, бла, бла… Па шта јој се догодило???"
Јавност често има висока очекивања од познатих особа, посебно када је у питању њихов изглед. Када дође до промјена, било да су природне или резултат естетских захвата, реакције могу бити подијељене. У случају Нине Бадрић, њена искреност у вези с процесом старења и естетским корекцијама може бити у контрасту с перцепцијом публике о њеном изгледу.
Нина Бадрић је у неколико наврата отворено говорила о свом ставу према естетским корекцијама. У интервјуу који је пренио Хајат.ба се озбиљно дотакла теме старења.
''Мене баш брига што се женама све гледа, старење је природан процес, доста више овог терора да не смијеш остарити. Ја не могу бити жена од двадесет година, ја сам жена својих година. Имам педесет и двије године и не могу глуматати дјевојчицу. Ја могу отићи код естетског хирурга, оперисати уста, затегнути лице, све по свом тијелу направити, али ја ћу и даље зрачити као жена својих година и изгледаћу накарадно и лошије него сад. Старити је привилегија, данас када људи умиру млади, старити је велика привилегија, дочекати неке шездесете, седамдесете, а камоли осамдесете то је данас постало као научна фантастика. Одузети жени право да стари то је дегутантно, усудићу се заиста рећи, то је дебилизам. Свака та бора показује твој живот, шта си прошла и тај терор те вјештачке љепоте да је данас забрањено женама да старе ја уопште не подржавам'', изјавила је Нина.
(Она.рс)
