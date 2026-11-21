Аутор:АТВ редакција
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Љубитељи популарног музичког такмичења "Звезде Гранда" ће у новом издању имати прилику да прате другу емисију другог круга у којој снаге мјери 16 кандидата подијељених у осам пјевачких дуела.
Због врло јаке конкуренције, сваки глас стручног жирија биће од пресудног значаја за даљи пласман такмичара. Водитељ Воја Недељковић детаљно је појаснио систем оцењивања и новине које важе у овој етапи такмичења:
''Сад, у другом кругу, нема директног испадања. Имамо директан пролазак и бараж. У бараж улазе сви они који имају од нула до четири гласа, а сви који освоје пет гласова директно пролазе'', објаснио је Недељковић.
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Посебну неизвјесност носи могућност изједначеног резултата унутар дуела. Уколико се догоди да оба кандидата освоје максималних пет гласова (5:5), коначну ријеч имаће директор "Гранд продукције" Горан Шљивић заједно са својим продукцијским тимом.
Воја се тим поводом нашалио на рачун овлашћења продукције и могућих исхода:
''Ако буде неријешено у дуелу 5:5, ту је врховни командант Горан Шљивић и његов тим продукциони, који одлучује да ли ће обоје ићи у бараж, обоје директно, или ће један директно, а други у бараж, или обрнуто. Трећи орочена средства (смијех), ма има свега'', истакао је водитељ.
Подсјетимо, нова сезона "Звезде Гранда" донијела је значајне измјене у правилу гласања и избору ментора, а челници и водитељи продукције јавно су појаснили све детаље новог система.
Водитељ Воја Недељковић и директор "Гранд" продукције Горан Шљивић детаљно су објаснили како функционишу нова правила и шта очекује такмичаре на сцени.
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''Што се тиче саме емисије, и даље ћемо имати менторски рад. Чланови жирија бираће кандидате или ће кандидати у одређеним ситуацијама бирати са ким раде. Са пет, шест, седам и осам гласова директно се пласира у наредни круг. Они који буду имали нула гласова и паник тастере, мораће да напусте такмичење. Они који буду имали један, два, три и четири гласа биће у баражу'', објаснио је Воја.
''Пет, шест, седам и осам гласова је пласман у други круг, а тај осми глас је глас продукције који можемо дати, а и не морамо. Када неко има пет и шест гласова, менторе кандидатима одређује Продукција. Када неко има седам или осам гласова, има право да бира ментора, али жири може да гласа, може да не гласа, али и да да паник тастер'', објаснио је Шљивић.
(Гранд)
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