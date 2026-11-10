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Објављене фотографије наводног хапшења Баке Прасе

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АТВ редакција
10.11.2026 13:01

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Бака прасе
Фото: Printscreen/Instagram/Baka Prase

Након што се Више јавно тужилаштво у Београду огласило поводом случаја Богдана Илића, познатијег као Бака Прасе, откривени су и наредни кораци у истрази.

Иако је демантовано да је популарни јутјубер приведен, потврђено је да ће против њега бити поднесена кривична пријава због ширења лажних информација и изазивања панике у јавности.

Све је почело када је Бака Прасе на свом Инстаграм профилу објавио да су га маскирани мушкарци привели око шест сати ујутро.

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Убрзо се појавила информација да је цијели догађај наводно инсцениран због снимања садржаја за Јутјуб.

Међутим, на његовом профилу потом су освануле нове објаве у којима се тврдило да му је одређено задржавање до 48 сати, као и да је приведен због сумње на прање новца за "Алта банку" и Давора Мацуру. Уз то је објављен и снимак надзорне камере на којем се види како маскиране особе одводе Богдана Илића.

Наводно хапшење Баке Прасе
Наводно хапшење Баке Прасе
Screenshot

Према доступним информацијама, наредни кораци у истрази односе се на прикупљање доказа Тужилаштва за високотехнолошки криминал. Биће утврђено с којег налога су објављене спорне информације, ко их је поставио, али и постоји ли могућност да је профил јутјубера био хакован.

Огласило се тужилаштво

Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је да су након провјера, заједно с полицијским службеницима Полицијске станице Савски венац, утврдили да су наводи о одвођењу и хапшењу Богдана Илића лажни.

Тим Баке Прасета је на његовом Инстаграм профилу објавио фотографију наводног хапшења.

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"Након извршених провјера у вези с наводима објављеним на друштвеној мрежи Инстаграм на профилу бакапрасе о одвођењу Богдана Илића од стране маскираних лица, те његовом хапшењу због повезаности с Алта банком, Више јавно тужилаштво у Београду и полицијски службеници ПС Савски венац утврдили су да је ријеч о лажним наводима", наведено је у саопштењу.

Спорне објаве

Додали су да је Илић у комуникацији с полицијом појаснио како су спорне објаве настале због снимања видеа који је планирао објавити на свом Јутјубу.

Ипак, тужилаштво је оцијенило да је објављивањем таквих информација изазвао узнемиреност јавности.

"Имајући у виду да је објављивањем лажних информација на свом Инстаграм профилу Богдан Илић ширио панику у јавности, против истог ће бити поднесена кривична пријава Посебном одјељењу за борбу против високотехнолошког криминала ВЈТ у Београду због кривичног дјела изазивање панике и нереда", саопштено је из тужилаштва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бака Прасе

хапшење

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