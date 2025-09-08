Logo
Large banner

Одбио је 12 милиона долара, јер није хтио улогу гдје би псовао и пушио марихуану

Извор:

Телеграф

08.09.2025

18:08

Коментари:

0
Одбио је 12 милиона долара, јер није хтио улогу гдје би псовао и пушио марихуану

Репер и глумац Ајс Кјуб је у разговору открио дуго чувану тајну Холивуда – прави разлог зашто његов колега Крис Такер није репризирао своју легендарну улогу Смокија у наставку култне комедије "Петак".

Иако му је понуђен хонорар од невјероватних 12 милиона долара, Такер је одбио улогу из, како Кјуб наводи, дубоко личних и религиозних убеђења.

Оригинални филм "Петак" из 1995. године постигао је огроман успјех и лансирао Криса Такера у звијезде, а хемија између његовог лика Смокија и Кјубовог лика Крега постала је заштитни знак филма. Када је дошло вријеме за снимање наставка, "Неxт Фридаy" (Сљедећи петак), продуценти су били спремни да понуде Такеру богатство како би се вратио.

"Желели смо га. Знате, он је одбио понуду", започео је Ајс Кјуб. "Хтјели смо да му платимо 12 милиона долара да сними тај филм."

Леблебија

Економија

Улагања мала, зарада дебела: Ова биљка доноси озбиљне паре

Међутим, новац није био пресудан. Кјуб је објаснио да се Такер у међувремену окренуо вери и да се лик Смокија, познат по псовању и конзумирању марихуане, више није уклапао у његове животне принципе.

"Рекао је да је то из религиозних разлога", потврдио је Кјуб. "Није више хтио да псује и није хтио да пуши траву пред камерама."

Ова одлука је шокирала многе фанове који су обожавали лик Смокија управо због његовог безбрижног и комичног понашања. Такерова одлука да стоји иза својих увјерења, чак и по цијену вишемилионског хонорара, представља риједак пример у филмској индустрији.

Улога је на крају припала комичару Мајку Епсу, који је тумачио лик Деј-Деја и постао Кјубов нови партнер у наставцима франшизе. Иако је "Неxт Фридаy" такође остварио комерцијални успех, многи фанови и данас жале што нису поново видјели оригинални дуо на великом платну.

Криса Такера знамо и по улози у франшизи "Гас до даске", гдје је играо заједно са Џекијем Ченом.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

komedija

film

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сијарто: Сибига долази на разговор о билатералним питањима

Свијет

Сијарто: Сибига долази на разговор о билатералним питањима

1 д

0
Погледајте атмосферу у редовима Орлова пред меч Србија-Енглеска

Фудбал

Погледајте атмосферу у редовима Орлова пред меч Србија-Енглеска

1 д

0
Додик се пред одлазак у Москву састао са Вучићем, познато о чему су разговарали

Република Српска

Додик се пред одлазак у Москву састао са Вучићем, познато о чему су разговарали

1 д

0
Захарова о нападу на дјечји парк „Гуливер“ у Доњецку: Крвав злочин украјинских нациста

Свијет

Захарова о нападу на дјечји парк „Гуливер“ у Доњецку: Крвав злочин украјинских нациста

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

07

37

Српска богатија за 33 бебе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner