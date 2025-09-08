Одбио је 12 милиона долара, јер није хтио улогу гдје би псовао и пушио марихуану

Извор:
Телеграф
08.09.2025
18:08
Коментари:0
Репер и глумац Ајс Кјуб је у разговору открио дуго чувану тајну Холивуда – прави разлог зашто његов колега Крис Такер није репризирао своју легендарну улогу Смокија у наставку култне комедије "Петак".
Иако му је понуђен хонорар од невјероватних 12 милиона долара, Такер је одбио улогу из, како Кјуб наводи, дубоко личних и религиозних убеђења.
Оригинални филм "Петак" из 1995. године постигао је огроман успјех и лансирао Криса Такера у звијезде, а хемија између његовог лика Смокија и Кјубовог лика Крега постала је заштитни знак филма. Када је дошло вријеме за снимање наставка, "Неxт Фридаy" (Сљедећи петак), продуценти су били спремни да понуде Такеру богатство како би се вратио.
"Желели смо га. Знате, он је одбио понуду", започео је Ајс Кјуб. "Хтјели смо да му платимо 12 милиона долара да сними тај филм."
Економија
Улагања мала, зарада дебела: Ова биљка доноси озбиљне паре
Међутим, новац није био пресудан. Кјуб је објаснио да се Такер у међувремену окренуо вери и да се лик Смокија, познат по псовању и конзумирању марихуане, више није уклапао у његове животне принципе.
"Рекао је да је то из религиозних разлога", потврдио је Кјуб. "Није више хтио да псује и није хтио да пуши траву пред камерама."
Ова одлука је шокирала многе фанове који су обожавали лик Смокија управо због његовог безбрижног и комичног понашања. Такерова одлука да стоји иза својих увјерења, чак и по цијену вишемилионског хонорара, представља риједак пример у филмској индустрији.
Улога је на крају припала комичару Мајку Епсу, који је тумачио лик Деј-Деја и постао Кјубов нови партнер у наставцима франшизе. Иако је "Неxт Фридаy" такође остварио комерцијални успех, многи фанови и данас жале што нису поново видјели оригинални дуо на великом платну.
Криса Такера знамо и по улози у франшизи "Гас до даске", гдје је играо заједно са Џекијем Ченом.
(телеграф)
Свијет
1 д0
Фудбал
1 д0
Република Српска
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму