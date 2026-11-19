Аутор:АТВ редакција
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Водитељка јутарњег програма на Пинк телевизији, Јована Јеремић, заклела се на вјечну љубав свом изабранику, боксеру Милошу Стојановићу Тигру, данас, 19. новембра, у Цркви Свете Петке на Калемегдану.
Иако су многи очекивали гала прославу са пуно званица, пар се одлучио за интимно вјенчање у кругу најближих.
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Након емотивног чина, Јована Јеремић се огласила путем друштвене мреже Инстаграм. Њену објаву посвећену супругу Тигру преносимо у цјелости.
"Сакриј дио наше љубави да увијек имамо по једног кеца у рукаву. Да нам, и кад буде тешко, наша ЧИСТА ЉУБАВ, буде свјетионик у узбурканом мору, као путоказ ка врху.
Велике жене имају велике животе. Велике љубави. Кажу да је срећан онај ко воли једанпут, а БОГ ТЕ МНОГО ВОЛИ када ти у живот пошаље неког кога по ДРУГИ ПУТ заволиш као да је посљедњи.
То ти онда дође на то да сам ја нека срећница... Како и моје име каже - ЈОВАНА - ОНА КОЈУ БОГ ВОЛИ.
Љубави моја, хвала ти на љубави, поштовању и третману. Ушао си у мој живот да ми ријешиш проблем, а онда си "ријешио" цијели мој живот. Спасао си ме од демона - туђих, али и од мене саме. Мој витез. На делу.
Данас у брак улазе нас троје - ти, ја и Господ Исус Христ. Да нам буде вјечан и плодан. Наша љубав је једино важна. Из ње долази све. Не спадам у жене које праве велике планове у љубави, ја сам жена која ЖИВИ ЉУБАВ, ЖИВИ ПАРТНЕРСТВО, ЖИВИ ЗА ЉУБАВ. ЧОВЈЕК НИКАД НЕ СМИЈЕ ДА ОГЛУВИ НА СРЦЕ.
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Наша прича је почела тако као доказ да се знамо још из прошлог живота, кад били смо друга имена и људи. Знаш оно кад си ми рекао: "Знамо се још из Египта, кад сам одлиепио на тебе као Клеопатру док сам се борио за тебе иако сам Цезар..."
НЕ ОБЕЋАВАМ НИШТА, АЛИ НА ЈЕДНО РАЧУНАЈ - ДО КРАЈА ЖИВОТА ТВОЈ АНЂЕО (како ме зовеш), докле дише, а и потом, биће уз тебе и са тобом. Јер ...Знам те одавно, и увиек ћу да те пронађем, у сваком животу сљедећем... Воли те твоја жена. Твоја Ј. Ј."
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