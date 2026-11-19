Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Борис Режак огласио се након што му је позлило на забави организованој послије концерта колеге Славка Бањца у београдској МТС дворани. Кратком поруком на друштвеним мрежама открио је да се сада осјећа добро.
Непријатна ситуација догодила се током прославе након концерта, када се Режак изненада срушио.
Међу првима који су му притекли у помоћ био је бивши фудбалер Саво Милошевић, а присутни су одмах реаговали.
Према ријечима очевица, који је говорио за Блиц, пјевач је брзо дошао себи, али није било познато шта је изазвало његову слабост.
Сцена
Борис Режак се срушио на концерту Славка Бањца, славни спортиста помогао пјевачу
"Борис Режак се на афтеру само срушио. Не знам шта му се десило, да ли је колабирао или му је изненада позлило", испричао је извор.
Очевици су навели да је Милошевић одмах притрчао да помогне Режаку, након чега се пјевач брзо опоравио.
Након догађаја, Режак се огласио на Инстаграму, гдје је уз пјесму "Господска улица" и емотикон црвеног срца захвалио свима који су се распитивали за његово здравље.
"Хвала свима што бринете… Добро сам сада", поручио је пјевач.
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