Халид Бешлић излази из болнице, менаџер открио детаље

Извор:

Аваз

13.09.2025

10:26

Халид Бешлић пјевач
Фото: YouTube/Screenshot

Јавност је данима забринута за здравље пјевача Халида Бешлића који се налази у болници на лечењу. Сада се огласио његов менаџер који је открио добре вијести, односно да пјевач ускоро излази из болнице.

Наиме, пјевач Халид Бешлић се већ неко вријеме налази у болници, а његов менаџер Дамир Рамљак открива да ускоро излази из болнице. Он се налази у Клиничком центру у Сарајеву, на одјељењу онкологије.

"Иде на боље, он има пуно наде, имамо и ми, тако да доктори планирају да га мало пусте кући. Добро је реаговао на ову терапију коју су му дали сад у болници. Чак имају намјеру да га пусте да оде кући, да се мало одмори од болнице, па ће даље доктори видјети шта и како, али како сада ствари стоје, то иде на боље", рекао је Бешлићев менаџер за "Аваз", па открио коју дијагнозу је пјевач добио.

"Која је дијагноза њега? Дијагноза је оно што сам ја рекао у почетку, да је то јетра. Да ли је то отишло и даље, ја о томе не бих судио. Они највише гледају то на јетри", да јетра функционише и да се тај део смири.

Подсјетимо, недавно је Халидов колега Хасан Дудић говорио о здравственом проблему његовог колеге.

"Нисмо се сада чули. Прије годину дана смо се чули. Ја сам један од првих који је Халиду пружио руку и који га је први довео у Београд. Био сам његов продуцент. Са њим сам снимио прву велику плочу. Дао сам му три велика хита: "Та је жена варала ме", "Пјесма само о њој" и "Сам кроз живот ја не могу даље". То је његова одскочна даска. Народ га је запазио и онда је било лако готовом дјетету бити отац. Продао је 200.000 носача звука са мојим пјесмама. Ја сам гарантовао за то... Никад нисам добио хвала, ни од кога... И Синану Сакићу сам снимио прву плочу. Никад ме нигдје није споменуо, нек' му је лака земља. Нека, свако носи своје", рекао је Хасан и проговорио о здравственом стању Халида Бешлића:

"Ја сам се огласио преко Фејсбука, придружио сам се осталима. Желим и њему и његовој жени, и она је исти случај, да буду боље, али како сам добио информацију све то иде јако лоше. Међутим, како сам изгубио брата ја сам одсјечен од осјећања, све схватам да тако мора да буде."

