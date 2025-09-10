Огњен Амиџић у емисији признао: Био сам геј

Извор:
10.09.2025
Водитељ Огњен Амиџић је покушао да направи шалу у својој емисији, због чега су га гости у први мах гледали чудно, а онда су схватили о чему се ради.
Огњен Амиџић је недавно у својој емисији "AmiG Show" угостио Милана Митровића, Теу Таировић, и Амела Ћемана Ћему, са којима је разговарао о разним темама.
У једном тренутку на ред је дошао сегмент емисије "Шта би радије", гдје Огњен гостима даје две опције од које треба да изаберу једну.
- Милане, шта би радије, да те ортаци виде како излазиш из геј клуба или да те препознају у неком филму за одрасле? - питао је Огњен Милана.
Ово друго је боље. Заправо, кад вратим филм, имао сам понуду да пјевам у геј клубу - изјавио је Митровић.
- Као, ја сам исто био геј некада и сад сам се вратио - рекао је Огњен, а у студију је накратко настао мук док присутни нису схватили да је ријеч о шали.
(информер)
