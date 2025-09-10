Logo
Large banner

Огњен Амиџић у емисији признао: Био сам геј

Извор:

Информер

10.09.2025

17:23

Коментари:

0
Огњен Амиџић у емисији признао: Био сам геј
Фото: Youtube/ screenshot

Водитељ Огњен Амиџић је покушао да направи шалу у својој емисији, због чега су га гости у први мах гледали чудно, а онда су схватили о чему се ради.

Огњен Амиџић је недавно у својој емисији "AmiG Show" угостио Милана Митровића, Теу Таировић, и Амела Ћемана Ћему, са којима је разговарао о разним темама.

У једном тренутку на ред је дошао сегмент емисије "Шта би радије", гдје Огњен гостима даје две опције од које треба да изаберу једну.

Крањска Гора

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

- Милане, шта би радије, да те ортаци виде како излазиш из геј клуба или да те препознају у неком филму за одрасле? - питао је Огњен Милана.

Ово друго је боље. Заправо, кад вратим филм, имао сам понуду да пјевам у геј клубу - изјавио је Митровић.

- Као, ја сам исто био геј некада и сад сам се вратио - рекао је Огњен, а у студију је накратко настао мук док присутни нису схватили да је ријеч о шали.

(информер)

Подијели:

Таг:

Огњен Амиџић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик о утисцима из Москве: Русија слуша и разумије ситуацију у БиХ

Република Српска

Додик о утисцима из Москве: Русија слуша и разумије ситуацију у БиХ

14 ч

0
Вјежбање

Савјети

Требамо ли јести прије или послије тренинга?

14 ч

0
Таблете лијекови

Здравље

Повлачи се популарни суплемент за јачање потенције

14 ч

0
Линта: Срби морају представити свијету истину о свом страдању

Србија

Линта: Срби морају представити свијету истину о свом страдању

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

07

45

Српска богатија за 26 беба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner