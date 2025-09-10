Logo
Отац Баке Прасета био у браку са Ољом Бећковић, јутјубер отворио душу

Извор:

Блиц

10.09.2025

12:00

Отац Баке Прасета био у браку са Ољом Бећковић, јутјубер отворио душу

Отац јутјубера Богдана Илића, познатијег као Бака Прасе, свештеник Ненад Илић је био у браку са водитељком Ољом Бећковић.

Бака Прасе је током лајва говорио о свом оцу, свештенику Ненаду Илићу, те том приликом испричао да је његов тата био у браку са познатом водитељком.

– Мој ћале је у млађим данима, био шмекерица, озбиљна шмекерица, тешка швалерчина. Прије него што је нашао Бога, он је био већа будала од мене, што ја нисам знао. Ја сам био убијеђен да је мој ћале био свети, пресвети цијели живот. Мој ћале је био спаљотина тешка у мојим годинама, и мој ћале је био у браку са Ољом Бећковић, рекао је Бака Прасе у лајву.

