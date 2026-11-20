Аутор:АТВ редакција
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Концерт Дине Мерлина, планиран за 30. децембар на Сплитској риви у оквиру Адвента, неће бити одржан. Одлуку је на конференцији за новинаре саопштио градоначелник Сплита Томислав Шута.
„Дужан сам да обавијестим јавност да све иде у смјеру тога да уговор за Дину Мерлина неће бити закључен“, рекао је Шута, преноси „Далматински портал“.
Према писању портала „Индекс“, Шута је рекао да је сам одлучио да не потпише уговор јер је ситуација отишла у погрешном смјеру, а јавност је, како тврди, била погрешно информисана.
Одлука је услиједила након што је више од 20.000 грађана потписало петицију којом су тражили да се концерт откаже, а новац преусмјери на куповину ПЕТ/ЦТ уређаја за Клинички болнички центар Сплит.
„Овдје се уопште није радило о могућности набавке ПЕТ/ЦТ уређаја“, поручио је Шута.
Град Сплит је дан раније саопштио да би бруто хонорар Дине Мерлина износио 140.000 евра, а за продукцију на Риви било је планирано 160.000 евра. Шута је сада рекао да је износ од 140.000 евра био процјена, јер поступак јавне набавке још није завршен, те да је Мерлинов менаџмент понудио да покрије дио трошкова продукције, око 80.000 евра.
Градоначелник је додао да му је жао људи који су већ резервисали смјештај у Сплиту због концерта. Дино Мерлин и његов менаџмент још се нису огласили о отказивању.
Крајем августа отказан је и Мерлинов концерт у Краљеву у Србији, из техничких разлога.
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