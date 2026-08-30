Отказан концерт Лепе Брене у Сјеверној Македонији: Пјевачица се одмах огласила

Аутор:АТВ редакција
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Лепа Брена била је принуђена да одложи концерт који је требало да одржи јуче у Кривој Паланци, због изненадних и неповољних временских услова.
Пјевачица се одмах огласила путем свог званичног Инстаграм профила и обавијестила публику о промјени плана.
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- Због изненадних и неповољних временских услова, вечерашњи концерт у Кривој Паланци нажалост је одложен - подијелила је пјевачица са својим пратиоцима.
Ипак, њени фанови неће морати дуго да чекају на концерт. Како је пјевачица навела, наступ је помјерен за вечерас, 30. август, на истој локацији.
Брена се захвалила публици на разумијевању и стрпљењу, уз обећање да ће им приредити незабораван провод.
- Хвала Вам на разумијевању и стрпљењу. Видимо се сутра! Обећавам луд провод! - поручила је Брена у својој објави.
Иначе, Лепа Брена је недавно доживјела пех на бини у Будви, када је током наступа пала, након чега јој је указана помоћ.
Подсјетимо, југословенска звијезда Лепа Брена недавно се у једном подкасту осврнула на тешке повреде које је претрпјела током година, укључујући сломљене руке и ноге.
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Пјевачица је признала да су готово сви њени екстремитети претрпјели вишеструке ломове, наглашавајући колико је тијело било изложено великим напорима и оптерећењима.
- Јога ми је пуно помогла, јер сам се ја поломила. Ја сам поломила и лијеву и десну ногу и десну и лијеву руку. Ја сам се сва поломила и то по неколико пута - рекла је Брена у "Востцасту".
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