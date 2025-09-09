Овако су Александра Пријовић и Андреана Чекић изгледале на почетку каријере

Извор:
Информер
09.09.2025
Фотографија из млађих дана на којој су заједно Александра Пријовић и Андреана Чекић поново је доспјела у центар пажње. Пјевачице су на њој готово непрепознатљиве.
Без шминке, надоградње, једноставног изгледа и широког осмијеха, дјеловале су као дјевојке из комшилука, далеко од гламура који данас носе.
Након низа естетских интервенција Андреана Чекић и Александра Пријовић изгледају потпуно другачије. Савршено контурисана лица, пуније усне, беспрекоран тен и беспрекорна шминка учиниле су да њихова трансформација не прође неопажено.
Александра је признала да се подвргла естетским захватима и није крила да је повећала груди и уста, а урадила је и корекцију носа и обрва.
Андреана је урадила све исто што и Александра, груди, нос, уста и обрве. Присталица је ботокса и филера, али када се умјерено користе. Свакодневна њега лица јој је изузетно важна, па су креме за боре, подочњаке и хидрантност њена неизоставна рутина.
На друштвеним мрежама одмах дошло је до сукоба мишљења – док једни хвале њихову његу и труд, други су шокирани променом личног описа.
"Не личе на себе, али изгледају брутално", "Свака част, лијепо су се урадиле", "Не би их ни рођена мајка препознала", само су неки од коментара.
