Пјевачица коју су спајали са Душком Тошићем открила пол бебе

Пјевачица Ина Гардијан (33) недавно је изненадила јавност признањем да је у другом стању, а сада је на свом Инстаграм профилу открила и пол бебе.
Она је објавила фотографију на којој позира у розе уској хаљини у којој је стомак јасно назире, док је у рукама држала торту.
У пису је кратко написала: "Дјевојчица је", а честитке су стизале са свих страна.
Иначе, пјевачица свог партнера не експонира превише, иако се на мрежама могу наћи неке заједничке фотографије.
Подсјетимо, пјевачица Ина Гардијан прошле године нашла се у центру пажње због навода да је била с мужем Јелене Карлеуше, фудбалером Душком Тошићем.
Овим поводом је реаговала и Јелена Карлеуша и демантовала ове наводе, а исто је и пјевачица Ина Гардијан, и рекла да је "снимак на којем се види с Тошићем настао на једној прослави на којој је наступала".
"Душка познајем, имамо заједничко друштво, он ми је друг. Неко је на друштвеним мрежама нешто написао и онда се писало о томе. Ту није поента у мени, њега су повезивали са многим дјевојкама. Била сам у шоку када сам видјела, то је измишљена прича", рекла је Ина за Хајп телевизију.
