Logo
Large banner

Пјевачица коју су спајали са Душком Тошићем открила пол бебе

Извор:

Мондо.рс

11.09.2025

11:12

Коментари:

0
Пјевачица коју су спајали са Душком Тошићем открила пол бебе
Фото: Instagram/@inagardijan

Пјевачица Ина Гардијан (33) недавно је изненадила јавност признањем да је у другом стању, а сада је на свом Инстаграм профилу открила и пол бебе.

Она је објавила фотографију на којој позира у розе уској хаљини у којој је стомак јасно назире, док је у рукама држала торту.

У пису је кратко написала: "Дјевојчица је", а честитке су стизале са свих страна.

Иначе, пјевачица свог партнера не експонира превише, иако се на мрежама могу наћи неке заједничке фотографије.

Ина о афери са Душком Тошићем

Подсјетимо, пјевачица Ина Гардијан прошле године нашла се у центру пажње због навода да је била с мужем Јелене Карлеуше, фудбалером Душком Тошићем.

Овим поводом је реаговала и Јелена Карлеуша и демантовала ове наводе, а исто је и пјевачица Ина Гардијан, и рекла да је "снимак на којем се види с Тошићем настао на једној прослави на којој је наступала".

"Душка познајем, имамо заједничко друштво, он ми је друг. Неко је на друштвеним мрежама нешто написао и онда се писало о томе. Ту није поента у мени, њега су повезивали са многим дјевојкама. Била сам у шоку када сам видјела, то је измишљена прича", рекла је Ина за Хајп телевизију.

(Мондо)

Подијели:

Таг:

Duško Tošić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сукоб Тошића и Карлеуше не јењава, добија нови заплет

Сцена

Сукоб Тошића и Карлеуше не јењава, добија нови заплет

2 мј

0
Јелена Карлеуша одвела кћерке из Србије: Огласио се и Душко Тошић

Сцена

Јелена Карлеуша одвела кћерке из Србије: Огласио се и Душко Тошић

3 мј

0
Шокантне тврдње: Душко Тошић је Карлеушу варао са Северином

Сцена

Шокантне тврдње: Душко Тошић је Карлеушу варао са Северином

8 мј

0
Душко Тошић има нову дјевојку

Сцена

Душко Тошић има нову дјевојку

9 мј

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner