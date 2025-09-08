Популарни репер у петак изашао из затвора, а данас опет иза решетака

08.09.2025
20:35
Александар Лазић, познатији као Сале Тру, некадашњи учесник ријалитија и репер, поново је завршио у затвору.
Након кратког боравка на слободи, враћен је иза решетака како би одслужио преосталу казну од 18 мјесеци. Лазић је раније изјавио да му је затворско искуство промијенило живот и помогло да се дистанцира од опасности улице.
"Захвалан сам на робији коју сам добио, можда бих умро од наркотика, диловања, свега што улица носи, али ово ме је промијенило. Сада сам оно што треба да будем", изјавио је репер, осврћући се на то како му је затвор помогао да преиспита свој живот.
Лазић је већ раније био познат јавности, како по музици, тако и по учешћу у ријалити програмима.
Подсјетимо Апелациони суд у Београду је донио одлуку да буде правоснажно осуђен на четири године пошто је одбио као неосновану жалбу његовог браниоца и потврдио првостепену пресуду Вишег суда у Београду од 4. марта ове године.
Лазић је био у стању смањене урачунљивости када је затечен у стану у Београду 7. октобра 2020. године. Наиме, пронађено је 817,78 грама канабиса и 408,59 грама МДМА, преноси Хајп.
