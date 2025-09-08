Logo
Популарни репер у петак изашао из затвора, а данас опет иза решетака

08.09.2025

20:35

Коментари:

0
Популарни репер у петак изашао из затвора, а данас опет иза решетака
Фото: Pixabay

Александар Лазић, познатији као Сале Тру, некадашњи учесник ријалитија и репер, поново је завршио у затвору.

Након кратког боравка на слободи, враћен је иза решетака како би одслужио преосталу казну од 18 мјесеци. Лазић је раније изјавио да му је затворско искуство промијенило живот и помогло да се дистанцира од опасности улице.

"Захвалан сам на робији коју сам добио, можда бих умро од наркотика, диловања, свега што улица носи, али ово ме је промијенило. Сада сам оно што треба да будем", изјавио је репер, осврћући се на то како му је затвор помогао да преиспита свој живот.

ILU-VOCE-28082025

Савјети

Шест намирница које ће убрзати топљење масног ткива

Лазић је већ раније био познат јавности, како по музици, тако и по учешћу у ријалити програмима.

Подсјетимо Апелациони суд у Београду је донио одлуку да буде правоснажно осуђен на четири године пошто је одбио као неосновану жалбу његовог браниоца и потврдио првостепену пресуду Вишег суда у Београду од 4. марта ове године.

Ректорат, Универзитет у Бањој Луци

Република Српска

Будућност Српског језика под знаком питања

Лазић је био у стању смањене урачунљивости када је затечен у стану у Београду 7. октобра 2020. године. Наиме, пронађено је 817,78 грама канабиса и 408,59 грама МДМА, преноси Хајп.

