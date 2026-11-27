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Поводом америчког Дана захвалности, инфлуенсерка Анђела Шимшић показала је како изгледа породична идила у њеном дому са 19 година старијим супругом Рудијем и њиховом ћеркицом
Породица је подијелила срећне тренутке али и празничну трпезу са изобиљем.
Детаљи су били у зеленим и златним тоновима а ту је била и несвакидашња торта у облику ћурке.
Уз ове кадрове, Анђела је подијелила и емотивну поруку у којој је истакла шта јој је у животу најважније:
– Захвална на људима који живот чине лепим, смисленим и пуним љубави. На крају дана, није ствар у томе шта имамо, гдје се налазимо или колико тога постигнемо. Ствар је у људима са којима имамо прилику да дијелимо овај живот. Моја породица је мој највећи благослов, моје срце и мој дом, разлог иза толиког дела моје среће. Никада нећу узети здраво за готово љубав коју дијелимо, нити мале тренутке који живот чине тако посебним. Заувијек захвална на овом животу и, прије свега, на њима. Срећан Дан захвалности – написала је Анђела Шимшић, која на друштвеним мрежама редовно дијели детаље луксузног живота са 19 година старијим супругом Рудијем, америчким милионером.
Подсјетимо, Анђела Шимшић годинама живи у Америци гдје је основала породицу са Рудијем.
Она и ћеркица Арија су недавно стигле у Београд, а Анђела је први пут говорила о напуштању Србије, изазовима са којима се сусрела, одвајању од породице као и љубави са имућним партнером.
Анђела је недавно у Србију дошла први пут након порођаја, а сусрет са породицом која је први пут видјела њену ћеркицу прошао је, очекивано, емотивно.- Јако ми је лијепо у Београду, први пут сам дошла са бебом Аријом, она има 10 мјесеци. Овога пута је другачије. Сада сам ту са њом, раније сам била сама па онда изласци, породица, некако је све било подређено мени док је сада све прилагођено њој. Сада је породица упознала моју ћеркицу, сви су јако емотивни били, а мама је опсједнута мојој бебом. Прелијепо је све прошло, уживамо да проводимо вријеме заједно - рекла нам је она на самом почетку.Анђела је објаснила како је дошло до тога да напусти дотадашњи живот и оде на други континент, преноси телеграф.
- Живјела сам овде и ишла сам у средњу медицинску школу. Другарице и ја смо жељеле да се преселимо заједно у Америку, њих двије су одустале, ја сам сама отишла. Тамо сам завршила факултет, касније сам се преселила у Лос Анђелес гдје сам радила, касније сам нашла мужа и остала - рекла је она и признала да сада не би била спремна на такав потез.
- Младост, лудост. Имала сам 17 година и била сам луда, сада не знам да ли бих то урадила, али тада сам била млада и то сам гледала као неку авантуру. Као, одох ја, а долазићу овдје. Нисам знала колико је велики тај корак. Тиме сам себи одредила живот, а тога нисам била свесна. Родитељи су говорили да нема ништа од тога, да престанем да маштам. Онда је тата рекао океј, ако хоћеш да идеш, ја ћу наћи човјека и агенцију преко које идеш. Тако је и било. Јако су тешки били ти растанци, сваки пут када дођем овдје на распуст, сваки пут кад се враћам у Америку њима се срце цијепало, али и то је прошло. Сама сам била у бијелом свијету, други континент, језик, култура, храна, то те натјера да брже сазриш- рекла је она тада за Блиц.
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4 д0
Свијет
2 седм0
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1 мј0
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