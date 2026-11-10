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Позната пјевачица одрасла у кући без купатила: ''Гријали смо воду да се купамо''

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АТВ редакција
10.11.2026 10:10

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Пјевачица Рада Манојловић
Фото: Youtube/ Pravo LICE Estrade

Пјевачица Рада Манојловић одрасла је у врло скромним условима у селу Четереже код Пожаревца, те је први зарађени новац уложила у обнову родног дома.

Рада се прославила у трећој сезони "Звезда Гранда", када је стигла до финала овог такмичења, након чега су услиједили хитови и успјешна каријера.

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Рада се никада није стидјела свог поријекла, те није тајна да је одрасла у врло скромним условима, па да чак није имала ни купатило у дјетињству.

"Нисмо имали купатило, гријали смо воду да се купамо. Снађеш се. Имаш шпорет, гријеш воду и то је то", рекла је пјевачица својевремено.

Данас је у њеном дворишту, поред старе трошне куће у којој је одрасла и једна нова и луксузно опремљена, за коју је пјевачица дала чак 100.000 евра.

Како је једном приликом испричала, први пут се у купатилу окупала код једне другарице, када је била шокирана да то може да обави "за два минута".

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"Како си то запамтила? То је мени тада био, што би људи рекли, културолошки шок. Нисам то могла да схватим, како? Рекла ми је: "Е, ево, само минут два, да се истуширам и крећемо", а ја: "Па како? Па то не стигнеш ни да напуниш шерпу водом, ни да се шпорет загрије, па вода... Па то траје и траје..." Док те неко полије или сам себе кад поливаш, па испросипаш све, па док то све покупиш и очистиш... То је стварно процес кад се купаш у лаворима или бурадима. Јесте, то ми је тад стварно било нешто "увау"", признала је она за Причаоницу и додала:

"Сад не могу да се сјетим кад сам се први пут окупала у купатилу, вјероватно код те другарице", признала је Рада.

(Нова)

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Тагови :

Рада Манојловић

Пјевачица

естрада

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