Позната пјевачица одрасла у кући без купатила: ''Гријали смо воду да се купамо''

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Рада Манојловић одрасла је у врло скромним условима у селу Четереже код Пожаревца, те је први зарађени новац уложила у обнову родног дома.
Рада се прославила у трећој сезони "Звезда Гранда", када је стигла до финала овог такмичења, након чега су услиједили хитови и успјешна каријера.
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Рада се никада није стидјела свог поријекла, те није тајна да је одрасла у врло скромним условима, па да чак није имала ни купатило у дјетињству.
"Нисмо имали купатило, гријали смо воду да се купамо. Снађеш се. Имаш шпорет, гријеш воду и то је то", рекла је пјевачица својевремено.
Данас је у њеном дворишту, поред старе трошне куће у којој је одрасла и једна нова и луксузно опремљена, за коју је пјевачица дала чак 100.000 евра.
Како је једном приликом испричала, први пут се у купатилу окупала код једне другарице, када је била шокирана да то може да обави "за два минута".
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"Како си то запамтила? То је мени тада био, што би људи рекли, културолошки шок. Нисам то могла да схватим, како? Рекла ми је: "Е, ево, само минут два, да се истуширам и крећемо", а ја: "Па како? Па то не стигнеш ни да напуниш шерпу водом, ни да се шпорет загрије, па вода... Па то траје и траје..." Док те неко полије или сам себе кад поливаш, па испросипаш све, па док то све покупиш и очистиш... То је стварно процес кад се купаш у лаворима или бурадима. Јесте, то ми је тад стварно било нешто "увау"", признала је она за Причаоницу и додала:
"Сад не могу да се сјетим кад сам се први пут окупала у купатилу, вјероватно код те другарице", признала је Рада.
(Нова)
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