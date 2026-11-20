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Амерички глумац Ленс Бродвеј, познат по улози у Марвеловој серији "Agents of S.H.I.E.L.D.", пронађен је мртав на степеништу стамбеног комплекса у Даласу. Имао је само 43 године.
Његово тијело пронађено је 17. новембра, у близини аеродрома Лав Филд, а вест о његовој смрти изазвала је пажњу јавности и љубитеља телевизијских и филмских остварења.
Према информацијама које преносе амерички медији, канцеларија медицинског истражитеља округа Далас потврдила је да је Бродвеј преминуо, али узрок смрти још није утврђен. Обдукција је у току, а околности трагедије се испитују.
Бродвеј је имао необичан животни пут. Пре него што се посветио глуми, градио је професионалну спортску каријеру и играо бејзбол.
Сцена
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Чикаго Вајт Сокси изабрали су га на драфту 2005. године као 15. пика, а касније је наступао и за Њујорк Метсе. У професионалној лиги играо је између 2007. и 2009. године.Након завршетка спортске каријере одлучио је да се опроба у свету филма и телевизије, гдје је постепено градио своје име.
Ширу препознатљивост стекао је улогама у телевизијским остварењима, међу којима се посебно издваја Марвелова серија „Agents of S.H.I.E.L.D.“.
Појављивао се и у серијама „Lucifer“, „Colony“ и „РReal Husbands of Hollywood“, док је на великом платну играо у филму „Olympus Has Fallen“ из 2013. године.
У том акционом остварењу имао је прилику да сарађује са познатим холивудским глумцима, међу којима су Џерард Батлер, Морган Фримен и Арон Екхарт.
Његова изненадна смрт у 43. години поново је отворила питање околности трагедије, док се чекају званични резултати истраге и обдукције, преноси б92.
Сцена
3 ч0
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