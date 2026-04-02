Познати глумачки пар се развео прије седам година, па се опет помирили: ''Никад није одустао од нас''

Аутор:АТВ
Коментари:0
Глумачки пар Тијана и Славиша Чуровић поново уживају у складном браку и живе своју "бајку", након што су се помирили послије седам година раздвојености.
Њихова необична љубавна прича свједочи о томе да су снажна осјећања успјела да превазиђу све несугласице и грешке из прошлости.
Након вишегодишњег брака, Тијана и Славиша су се развели, а њихова раздвојеност трајала је седам година. Међутим, како је вријеме одмицало, схватили су да је њихова међусобна љубав и даље присутна и знатно јача од свих проблема и расправа које су обиљежиле прве године њиховог заједничког живота. Схвативши то, глумачки пар је донио одлуку да свом браку пружи још једну шансу и да поново буду заједно.
Славиша Чуровић је гостујући у једном подкасту први пут подијелио непознате детаље о њиховом односу, називајући њихов прекид “разводом на одређено вријеме”. Он је супругу Тијану упоредио са Габи Новак у животу Арсена Дедића, истичући да му је она “суђеница”.
Осврћући се на разлоге проблема, глумац је био веома отворен: “Наравно, увијек има успона, падова, грешака, ми смо сви људи грешни и правимо проблеме себи и другима око нас које волимо”. Објаснио је да грешке, попут његових ноћних излазака у кафану до раних јутарњих сати са друштвом, нису страшне уколико се не раде из зле намјере, јер је “намјерно ружно”. Данас, како каже, живе бајку коју нико не може да поквари.
Са друге стране, Тијана Чуровић је истакла колико јој значе њена породица и кћерка, називајући их својим “спасом”. Говорећи о лекцијама које је научила током тешких периода, глумица вјерује у то да човјек “мора пасти да би ишао даље”.
На питања околине о томе зашто је одлучила да се врати Славиши, Тијана је дала емотиван и искрен одговор: “Питају ме зашто он?! Зато што никада није одустао од нас”. Поред тога, открила је и његову емотивну страну, признавши да њен супруг “плаче уз њену поезију”, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 д0
Република Српска
3 д0
Кошарка
3 д0
Свијет
3 д0
Сцена
3 д0
Сцена
3 д0
Сцена
3 д0
Сцена
3 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму