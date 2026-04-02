Познати глумачки пар се развео прије седам година, па се опет помирили: ''Никад није одустао од нас''

Славиша Чуровић и Тијана Чуровић шетају
Фото: slavisa__curovic/Instagram

Глумачки пар Тијана и Славиша Чуровић поново уживају у складном браку и живе своју "бајку", након што су се помирили послије седам година раздвојености.

Њихова необична љубавна прича свједочи о томе да су снажна осјећања успјела да превазиђу све несугласице и грешке из прошлости.

Хроника

Путовање из пакла: Путник напаствовао таксисткињу

Након вишегодишњег брака, Тијана и Славиша су се развели, а њихова раздвојеност трајала је седам година. Међутим, како је вријеме одмицало, схватили су да је њихова међусобна љубав и даље присутна и знатно јача од свих проблема и расправа које су обиљежиле прве године њиховог заједничког живота. Схвативши то, глумачки пар је донио одлуку да свом браку пружи још једну шансу и да поново буду заједно.

Искрено признање: “Ми смо људи грешни”

Славиша Чуровић је гостујући у једном подкасту први пут подијелио непознате детаље о њиховом односу, називајући њихов прекид “разводом на одређено вријеме”. Он је супругу Тијану упоредио са Габи Новак у животу Арсена Дедића, истичући да му је она “суђеница”.

Стил

Како изабрати савршен крој одјеће за вашу фигуру?

Осврћући се на разлоге проблема, глумац је био веома отворен: “Наравно, увијек има успона, падова, грешака, ми смо сви људи грешни и правимо проблеме себи и другима око нас које волимо”. Објаснио је да грешке, попут његових ноћних излазака у кафану до раних јутарњих сати са друштвом, нису страшне уколико се не раде из зле намјере, јер је “намјерно ружно”. Данас, како каже, живе бајку коју нико не може да поквари.

Тијанин угао: Никада није одустао од нас

Са друге стране, Тијана Чуровић је истакла колико јој значе њена породица и кћерка, називајући их својим “спасом”. Говорећи о лекцијама које је научила током тешких периода, глумица вјерује у то да човјек “мора пасти да би ишао даље”.

Јелена Марјановић

Србија

Детективка шокирала тврдњом: Организована група је убила Јелену Марјановић

На питања околине о томе зашто је одлучила да се врати Славиши, Тијана је дала емотиван и искрен одговор: “Питају ме зашто он?! Зато што никада није одустао од нас”. Поред тога, открила је и његову емотивну страну, признавши да њен супруг “плаче уз њену поезију”, преноси Блиц.

Прочитајте више

Отац Предраг Поповић о мајчинској љубави: Неће се молити за своје здравље

Друштво

Отац Предраг Поповић о мајчинској љубави: Неће се молити за своје здравље

3 д

0
Званичници Републике Српске Жељка Цвијановић, Ненад Стевандић и Синиша Каран на промоцији публикације о страдању Српкиња у протеклом рату у Бањском двору.

Република Српска

Званичници Српске на промоцији публикације о страдању Српкиња у протеклом рату

3 д

0
Кошаркаш Црвене Звезде Џаред Батлер и кошаркаш Партизана Двeјн Вашингтон

Кошарка

Спектакл Евролиге на м:тел-у: Црвена звезда и Партизан уживо на Арена 1 Премиум

3 д

0
Водичи тровали планинаре пред успон на Монт Еверест и узели скоро 20 милиона долара

Свијет

Водичи тровали планинаре пред успон на Монт Еверест и узели скоро 20 милиона долара

3 д

0

Више из рубрике

Нападнут популарни пјевач, поливен непознатом супстанцом на улици

Сцена

Нападнут популарни пјевач, поливен непознатом супстанцом на улици

3 д

0
Кад муж слика: Дуња Илић објавила голишаву фотку из кревета

Сцена

Кад муж слика: Дуња Илић објавила голишаву фотку из кревета

3 д

0
Породица Чака Нориса оштро реаговала: Шире се лажне приче о смрти славног глумца

Сцена

Породица Чака Нориса оштро реаговала: Шире се лажне приче о смрти славног глумца

3 д

0
Жена Слобе Радановића открила ко је "главни" у њиховом браку

Сцена

Жена Слобе Радановића открила ко је "главни" у њиховом браку

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

