Познато како је Армани подијелио богатство

Извор:

Кликс

12.09.2025

15:34

Ђорђо Армани
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov (STF)

Модни бренд Армани је дуго у конкуренцији највећих модних компанија на свијету. Недавно преминули оснивач овог бренда Гиоргио Армани је у свом тестаменту навео да се његова компанија прода или пласира на берзу.

Наиме, овај италијански породични бизнис ће се постепено продавати, што је у значајној супротности ставу оснивача ове компаније да она буде независна и да задржи италијанске коријене. Армани је прошле седмице преминуо у 91. години и није имао дјецу.

Према копији тестамента, у чији је садржај агенција Реутерс имала увид, насљедници морају у року од 18 мјесеци продати 15 посто власничког удјела. Осим тога, у периоду од три до пет година након његове смрти морају продати још 30 до 54,9 посто власничког удјела, и то истом купцу.

Остали спортови

Изненада умро олимпијски шампион

Насљедницима је као алтернативу понудио да компанију излистају на берзи у Италији или некој другој берзи која је еквивалентна оној италијанској.

Приоритет у продаји је дао француској групацији модних брендова LVMH, под којом су Louis Vuitton, Christian Dior, Couture, Fendi и Celine, француском козметичком гиганту L'Orealu, произвођачу наочала EssilorLuxottica, под којим је Раy Бан, те другим компанијама с којима је Армани имао пословне односе.

Према тестаменту, Фондација Гиоргио Армани, коју је основао Армани, и Гиоргиоов пословни партнер Pantaleo Dell'Orco заједно ће имати 70 посто гласачких права. У случају изласка на берзу, Фондација ће задржати 30,1 посто удјела.

Надаље, Арманијева сестра Росанна и његова нећакиња и нећак ће добити већину некретнина док ће Dell'Orco добити његову резиденцију у центру Милана.

Армани је деценијама био један од најважнијих модних дизајнера у свијету. Средином 1970-их је са својим тадашњим партнеромSergiom Galeottijem основао компанију Гиоргио Армани С.п.А. Та компанија се трансформирала у корпорацију која сада вриједи милијарде. Након Галеоттијеве смрти 1985., компанија је у потпуности припала Арманију, преноси тагессцхау.

