Познато здравствено стање Халида Бешлића

н1инфо.рс

12.09.2025

19:17

Халид Бешлић пјевач
Здравствено стање Халида Бешлића посљедњих неколико седмица забринуло је његове обожаватеље широм регије.

Нешто мање од мјесец дана у болници у Сарајеву је Халид Бешлић. Како се тренутачно осјећа, рекао је његов менаџер Дамир Рамљака.

"Иде на боље, он има пуно наде, имамо и ми, тако да доктори планирају да га мало пусте кући. Добро је реаговао на ову терапију коју су му дали сад у болници. Чак има намјера да га пусте мало да оде кући мало да се одмори од болнице, па ће даље доктори видјети што и како, али како сад ствари стоје то иде на боље", истакао је он.

А у болници је завршио због проблема с јетром.

"Дијагноза је оно што сам ја рекао у почетку, да је то јетра, да ли је то отишло и даље ја то не би судио, они највише гледају то на јетри да јетра функционира и да се тај дио смири", истиче он.

Јуче је објављена нова Халидова пјесма, коју је снимио с групом Милиграм, а посветио ју је супрузи.

"Она је направљена прије пола године и сад је Халид рекао да се даље настави с албумом", рекао је.

Добро је реаговао на посљедњу терапију, како каже менаџер, и могао би бити отпуштен и из болнице на неко вријеме, преноси Н1.

Халид Бешлић

