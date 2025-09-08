Преминуо оснивач "Супертрампа"

08.09.2025
08:33
Рик Дејвис, пјевач, текстописац и клавијатуриста, један од оснивача британског рок бенда "Supertramp", преминуо је у 81. години након дуге борбе са раком.
Умро је у петак, 5. септембра, у свом дому на Лонг Ајленду, у Њујорку.
Вијест о смрти објавио је бенд саопштењем:
"Supertramp Partnership са великом тугом објављује вијест о смрти оснивача Supertrampa, Рика Дејвиса, након дуге болести. Рик је преминуо у свом дому на Лонг Ајленду 5. септембра. Имали смо привилегију да га познајемо и свирамо с њим више од педесет година. Упућујемо искрено саучешће Су Дејвис."
Рик Дејвис је рођен у Свиндону, Енглеска, 1944. године, и рано је открио љубав према музици — прво као бубњар, а затим као клавијатуриста.
Један од његових првих бендова, Rick’s Blues, укључивао је и будућег пјевача хита „Alone Again, Naturally“, Гилберта О’Саливана, који је касније Дејвиса описао као свог ментора.
Године 1970, Дејвис је заједно са Рожером Хоџсоном основао бенд Supertramp, ком су се касније придружили Даги Томсон, Боб Зибенберг и Џон Хеливел, преноси Курир.
