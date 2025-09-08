Logo
Large banner

Преминуо оснивач "Супертрампа"

08.09.2025

08:33

Коментари:

0
Преминуо оснивач "Супертрампа"
Фото: Pixabay

Рик Дејвис, пјевач, текстописац и клавијатуриста, један од оснивача британског рок бенда "Supertramp", преминуо је у 81. години након дуге борбе са раком.

Умро је у петак, 5. септембра, у свом дому на Лонг Ајленду, у Њујорку.

Ватра пожар

Хроника

Хорор призор: Пронађено тијело у изгорјелој кући

Вијест о смрти објавио је бенд саопштењем:

"Supertramp Partnership са великом тугом објављује вијест о смрти оснивача Supertrampa, Рика Дејвиса, након дуге болести. Рик је преминуо у свом дому на Лонг Ајленду 5. септембра. Имали смо привилегију да га познајемо и свирамо с њим више од педесет година. Упућујемо искрено саучешће Су Дејвис."

Рик Дејвис је рођен у Свиндону, Енглеска, 1944. године, и рано је открио љубав према музици — прво као бубњар, а затим као клавијатуриста.

Један од његових првих бендова, Rick’s Blues, укључивао је и будућег пјевача хита „Alone Again, Naturally“, Гилберта О’Саливана, који је касније Дејвиса описао као свог ментора.

Године 1970, Дејвис је заједно са Рожером Хоџсоном основао бенд Supertramp, ком су се касније придружили Даги Томсон, Боб Зибенберг и Џон Хеливел, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

Supertramp

музичар

tekstopisac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Катанац врата капија

Економија

Снижене цијене: Затвара се позната компанија, креће велика распродаја

1 д

0
Орландо Блум открио да ли се враћа као Легалос

Култура

Орландо Блум открио да ли се враћа као Легалос

1 д

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Доживотна робија за жену која је убила три особе отровним печуркама

1 д

0
"Челични јеж": Кремљ открио шта отежава рјешавање ситуације у Украјини

Свијет

"Челични јеж": Кремљ открио шта отежава рјешавање ситуације у Украјини

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner