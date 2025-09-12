Logo
Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

12.09.2025

19:38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести
Фото: Youtube/ Kvartet Gubec/screenshot

Хрватски истраживачки новинар и телевизијски водитељ Роберт Валдец (62) умро је у петак, неколико мјесеци након што је доживио тежак инфаркт и пао у кому, пише Дневник.хр.

Валдец је био хоспитализован у Специјалној болници за медицинску рехабилитацију у Крапинским Топлицама, гдје се налазио у тзв. "центру за кому", након што су га љекари реанимирали током хитне операције срца. Његово здравствено стање било је отада изузетно тешко.

Његова супруга, руска новинарка Дарија Асламова, тада се путем друштвених мрежа обратила јавности и пријатељима с апелом за посјете те подршку, наводећи како је Валдец био смјештен у соби 208 и да су посјети дозвољене свакодневно од 15 до 18 сати.

Каријера

Роберт Валдец започео је своју новинарску каријеру 1994. године у Вечерњем листу, пишући за градску рубрику. Касније се пребацио на унутарњу политику па преко познанстава дошао на Блиски исток гдје се истакнуо као ратни новинар.

Године 2001. прешао је у Јутарњи лист, гдје је преузео дужност уредника градске рубрике.

sengen slovenija granica

Свијет

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

Широј јавности познат је и као аутор и водитељ емисије Истрага, која се приказивала на Новој ТВ од 2005. до 2009. године, и у којој се бавио истраживачким темама, криминалом и друштвеним девијацијама.

(Телеграф.рс)

Роберт Валдец

