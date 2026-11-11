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"Прешла је на духове": Ђорђе Давид коментарисао љубавни живот колегинице

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АТВ редакција
11.11.2026 14:31

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Мина Костић и Каспер - Мане Ћурувија
Фото: Instagram/casper4casper

На снимању нове епизоде музичког такмичења "Звезде Гранда" данас се међу првима појавио члан жирија Ђорђе Давид, који је, као и обично, био расположен за разговор са окупљеним представницима медија.

Будући да је екипа претходних дана имала интензиван темпо рада, новинаре је занимало да ли је напорно снимати три дана заредом, а Ђорђе је кратко одговорио:

"Није, није. Сад смо имали тонску пробу, ја сам са овим мојим кандидатима који ће данас певати презадовољан. Имају главице, раде им мозгићи", рекао је Ђорђе Давид.

На питање каква је тренутно атмосфера међу члановима жирија, Ђорђе је кроз осмех кратко поручио:

"Тестостерон на висини!"

Разговор се потом дотакао и Мине Костић, односно њених нових пјесама које јој, према наводима, пише њен изабраник Каспер, пише Гранд.

Ђорђе није крио да није упућен у ову тему, па је на питање новинара одговорио у свом стилу:

"То је исто као да ме питаш да ли знам нешто у вези са квантном физиком. Знам ко је Мина Костић, а Каспер је за мене дух из бајке ког сам много волио", рекао је музичар.

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Када су му новинари појаснили да је Каспер Минин изабраник, Ђорђе је наставио у шаљивом тону.

"Па добро, прешла је на духове, то је океј, то је у реду", поручио је Ђорђе Давид.

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Тагови :

Мина Костић

Ђорђе Давид

Пјевачица

Пјевач

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