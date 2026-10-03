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Претучен Зоран Марјановић

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03.10.2026 10:42

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Претучен Зоран Марјановић

Зоран Марјановић, ком се суди пред Вишим судом у Београду за тешко убиство супруге Јелене Марјановић, претучен је током ноћи, након чега је хитно примљен у болницу, гдје му је указана љекарска помоћ, преносе српски медији.

Како сазнаје Курир, Марјановић је задобио више удараца у предјелу главе и тијела, због чега је било неопходно да буде подвргнут љекарском прегледу.

Медицински стручњаци су му санирали повреде и обавили неопходну медицинску дијагностику.

"Зоран је примљен око пола четири ноћас. Био је изузетно узнемирен, бесан и љут. Имао је повреде у пределу главе и на телу. Прегледан је и преписана му је терапија", каже извор Курира.

За сада нема информација о околностима под којима је дошло до инцидента, као ни о томе ко је учествовао у нападу на Марјановића.

Наставља се суђење Зорану Марјановићу

Подсјетимо, у Вишем суду у Београду је недавно за 7. октобар одложено суђење Зорану Марјановићу, оптуженом да је 2. априла 2016. године убио своју супругу Јелену Марјановић.

Суђење је одложено због техничких проблема са пуштањем видео-снимака са надзорних камера на дан убиства.

Вјештак је предложио да на наредном суђењу сви снимци буду прегледани.

Зоран Марјановић од почетка суђења негира кривицу

Суђење се понавља јер је Апелациони суд укинуо првостепену пресуду којом је Марјановић био осуђен на максималну казну за кривично дјело тешко убиство од 40 година.

Апелациони суд је 3. октобра 2023. године укинуо Марјановићу притвор и од тада се брани са слободе, преноси Блиц.

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Тагови :

Зоран Марјановић

Јелена Марјановић

хапшење

Напад

физички напад

медицинска помоћ

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