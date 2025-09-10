Пронађено раскомадано тијело у аутомобилу познатог пјевача

Извор:
Телеграф
10.09.2025
09:54
Музички свијет потресла је шокантна вијест из Сједињених Америчких Држава. У возилу марке Тесла, регистрованом на име америчког поп пјевача Д4вд-а (правим именом Дејвид Ентони Берк), пронађено је тијело у поодмаклој фази распадања, за које се сумња да је раскомадано.
Према наводима полиције, радник једне вучне службе из Холивуда пријавио је јак непријатан мирис који је допирао из заплијењеног аутомобила.
Када су полицајци отворили возило, у предњем гепеку их је затекао језив призор – тијело умотано у пластику, увелико распаднуто и, према писању више медија, наводно исечено на дијелове.
Идентитет преминуле особе за сада није утврђен, као ни узрок смрти. Више информација се очекује након обдукције.
Иако је аутомобил регистрован на Д4вд-а, тренутно не постоје докази који га директно повезују са случајем. Његов менаџмент је саопштио да пјевач у потпуности сарађује са истрагом. У тренутку када је тијело пронађено, двадесетогодишњи музичар се налазио на турнеји по Сјеверној Америци.
Лосанђелеска полиција покренула је свеобухватну истрагу. Поред форензичког тима, укључени су и стручњаци за криминалистичку технику. Испитује се када и како је тијело завршило у аутомобилу, као и да ли је у питању убиство.
Д4вд, који је постао познат широм свијета захваљујући пјесми "Romantic Homicide", наставља турнеју упркос инциденту.
Сљедећи наступ у Минеаполису, као и европска турнеја са концертима у Келну, Берлину и Франкфурту, за сада се одржавају по плану, преносе њемачки медији.
