Logo
Large banner

Пронађено раскомадано тијело у аутомобилу познатог пјевача

Извор:

Телеграф

10.09.2025

09:54

Коментари:

0
Пронађено раскомадано тијело у аутомобилу познатог пјевача
Фото: Instagram/d4vddd

Музички свијет потресла је шокантна вијест из Сједињених Америчких Држава. У возилу марке Тесла, регистрованом на име америчког поп пјевача Д4вд-а (правим именом Дејвид Ентони Берк), пронађено је тијело у поодмаклој фази распадања, за које се сумња да је раскомадано.

Према наводима полиције, радник једне вучне службе из Холивуда пријавио је јак непријатан мирис који је допирао из заплијењеног аутомобила.

Када су полицајци отворили возило, у предњем гепеку их је затекао језив призор – тијело умотано у пластику, увелико распаднуто и, према писању више медија, наводно исечено на дијелове.

Идентитет преминуле особе за сада није утврђен, као ни узрок смрти. Више информација се очекује након обдукције.

Д4вд за сада без повезаности са случајем

Иако је аутомобил регистрован на Д4вд-а, тренутно не постоје докази који га директно повезују са случајем. Његов менаџмент је саопштио да пјевач у потпуности сарађује са истрагом. У тренутку када је тијело пронађено, двадесетогодишњи музичар се налазио на турнеји по Сјеверној Америци.

Истрага у току

Лосанђелеска полиција покренула је свеобухватну истрагу. Поред форензичког тима, укључени су и стручњаци за криминалистичку технику. Испитује се када и како је тијело завршило у аутомобилу, као и да ли је у питању убиство.

Д4вд, који је постао познат широм свијета захваљујући пјесми "Romantic Homicide", наставља турнеју упркос инциденту.

Сљедећи наступ у Минеаполису, као и европска турнеја са концертима у Келну, Берлину и Франкфурту, за сада се одржавају по плану, преносе њемачки медији.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

pjevač

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

07

45

Српска богатија за 26 беба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner