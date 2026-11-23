Аутор:АТВ редакција
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Инфлуенсерка Маја Бучанин на Инстаграму често објављује успомене и догодовштине из периода када је радила као стјуардеса на луксузним јахтама. Кроз своја искуства неријетко говори о свијету ултрабогатих, али и предрасудама које прате људе са огромним богатством.
Овога пута осврнула се на најчешће заблуде о својим некадашњим клијентима, истичући да их људи често посматрају као да нису обични људи, већ да живе потпуно другачијим животима.
„Ово је моја омиљена тема, блуд и неморал. Не знам зашто блуд и неморал нисам ставила на прво мјесто. Не знам одакле долази та количина предрасуда. Доста пута сједим са колегом и он ми каже: 'Замисли, дошао власник, држи јабуку, испричао се о пецању, замисли какав лик'. Послије толико година искуства на јахти, ми од њих правимо ванземаљце. Он као да не зна да ради исто што и ми, само има пар милиона на рачуну. Треба да се поставиш према њима нормално, они су нормални људи“, истакла је Маја.
Осврнула се и на мишљење да су дјеца милионера углавном бахата и размажена. Према њеним ријечима, искуство јој је показало сасвим другачију слику, а посебно је истакла њихово васпитање и образовање.
„Мислим да ће прије човјек код нас који зарађује пар хиљада више да упропасти дијете него они. Та дјеца су школована, а могу да наслиједе то, образована, неће њима тата да да 10 милиона да се разбацују. Такве случајеве нисам видјела“, поручила је инфлуенсерка.
Посебно занимљиво било је њено излагање о Дену Билзеријану, којег на друштвеним мрежама често називају „краљем Инстаграма“. Ден је познат по фотографијама раскалашних забава, луксуза и дружења са бројним манекенкама, али Маја тврди да призори које објављује не приказују баш стварност.
„Колегиница је радила на броду на који је долазио, а он је на Инстаграму представљао лудило. Истина је да он долази са својом дјевојком или женом. И онда дође екипа, сниматељи, дјевојке дођу из хотела, они то сниме, а оне ту чак ни не једу, него оду у хотел, а он остане сам са женом. Значи, није све као што видите на мрежама. Вјероватно на томе зарађује милионе, а људи су импресионирани његовим начином живота“, испричала је Маја Бучанин, а преноси Мондо.
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Сцена
3 седм0
Регион
11 мј0
Свијет
1 год0
Свијет
1 год0
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