Аутор:АТВ редакција
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Данас, 28. новембра почео је божићни пост, а пјевач Милан Станковић подијелио је својевремено рецепт за домаћи хумус на води, инспирисан монашком кухињом, који је и сам почео да примјењује у свакодневној исхрани.
Овај здрави намаз од сланутка (леблебија) припрема се потпуно без уља, а Милан Станковић истиче да је идеалан избор за све који желе хранљиве, а једноставне оброке.
За припрему овог посног намаза потребно је:
200 грама куваних леблебија
4 кашике тахинија
1 кашичица соли
Пола кашичице бибера
1 кашика бијелог лука у праху
1 кашика сувог влашца
Вода из конзерве леблебија (по потреби)
Сви наведени састојци ставе се у блендер и добро сједине док се не формира глатка текстура. Уколико приметите да је смјеса прегуста, током блендања од неколико минута постепено се додаје вода из конзерве куваних леблебија.
Говорећи о припреми оваквих јела, Станковић је поручио:
- Постоји много јела која се могу припремити без иједне капи уља, а међу њима је и популарни хумус. Морате само пустити машти на вољу.
Наиме,Рада Манојловић, која је открила да су њих двоје у редовном контакту, недавно је проговорила о Милановом повратку на сцену, па открила да мисли да се тренутно налази у манастиру.
Рада је прво прокоментарисала наводе о његовом повратку на музичку сцену:
- Биће бум - кроз осмех је рекла Рада пред камерама "Премијере - Викенд Специјала".
Друштво
Разноврсна исхрана и у вријеме поста - више воћа и поврћа, мање угљених хидрата
Иако је признала да нико не зна гдје је њен бивши партнер, она сматра да тренутно проводи дане у манастиру.
- Нико не зна гдје је Милан. Ја лично мислим да је тренутно у манастиру, али не могу да вам кажем гдје је тај манастир - загонетно је рекла пјевачица, па додала:
- Не чујемо се када је у манастиру, а с обзиром на то да ми се не јавља данима, могу да закључим да је негде гдје није доступан нама, обичним смртницима - закључила је пјевачица Рада Манојловић, преноси телеграф.
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