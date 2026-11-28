Screenshot / YouTube

Фото: Screenshot / YouTube

Фото: Screenshot / YouTube

Овај здрави намаз од сланутка (леблебија) припрема се потпуно без уља, а Милан Станковић истиче да је идеалан избор за све који желе хранљиве, а једноставне оброке.

Потребни састојци

За припрему овог посног намаза потребно је:

200 грама куваних леблебија

4 кашике тахинија

Сок од два мања лимуна

1 кашичица соли

Пола кашичице бибера

1 кашика бијелог лука у праху

1 кашика сувог влашца

Зачинска паприка

Вода из конзерве леблебија (по потреби)

Начин припреме

Сви наведени састојци ставе се у блендер и добро сједине док се не формира глатка текстура. Уколико приметите да је смјеса прегуста, током блендања од неколико минута постепено се додаје вода из конзерве куваних леблебија.

Говорећи о припреми оваквих јела, Станковић је поручио:

- Постоји много јела која се могу припремити без иједне капи уља, а међу њима је и популарни хумус. Морате само пустити машти на вољу.

Милан се вратио у манастир

Наиме,Рада Манојловић, која је открила да су њих двоје у редовном контакту, недавно је проговорила о Милановом повратку на сцену, па открила да мисли да се тренутно налази у манастиру.

Рада је прво прокоментарисала наводе о његовом повратку на музичку сцену:

- Биће бум - кроз осмех је рекла Рада пред камерама "Премијере - Викенд Специјала".

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Иако је признала да нико не зна гдје је њен бивши партнер, она сматра да тренутно проводи дане у манастиру.

- Нико не зна гдје је Милан. Ја лично мислим да је тренутно у манастиру, али не могу да вам кажем гдје је тај манастир - загонетно је рекла пјевачица, па додала:

- Не чујемо се када је у манастиру, а с обзиром на то да ми се не јавља данима, могу да закључим да је негде гдје није доступан нама, обичним смртницима - закључила је пјевачица Рада Манојловић, преноси телеграф.