Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Роберт Патинсон као нови Џејмс Бонд донеће велику промену у једну од најпознатијих филмских франшиза.
Његовим доласком завршава се традиција која траје још од 1962. године, а разлог је повезан са британском краљевском породицом.
Џејмс Бонд је преживео све - од вулкана који експлодирају и ласерских зрака, преко човјека са металним зубима који је покушао да му одгризе главу, па све до батлера са смртоносним шеширом. Пропутовао је свијет више пута, спасавао га исто толико пута и увијек проналазио начин да попије пиће, а све у име заштите земље којој служи и монарха који се налази на њеном челу.
Шест различитих глумаца тумачило је лик агента 007 откако је Шон Конери први пут обукао смокинг 1962. године. И док се лице главног јунака мијењало, одређене ствари увијек су остајале исте. Међутим, сада, док се Роберт Патинсон припрема да преузме ову улогу, једна од најдуговечнијих традиција франшизе ближи се крају, а разлог за то нема апсолутно никакве везе са избором глумца.
Када први пут обуче чувени смокинг, Р-Пац ће постати први Џејмс Бонд у историји франшизе који ће служити у служби Његовог Величанства, умјесто Њеног Величанства. Откако се филм "Доктор Но" појавио у биоскопима 1962. године, сваки глумац који је тумачио агента 007 играо је ту улогу током владавине краљице Елизабете ИИ, која је ступила на престо 1952. године.
Сцена
Откривено како је Роберт Патинсон сазнао да је нови агент 007
Након њене смрти у септембру 2022. године, британски монарх постао је краљ Чарлс III. Веза између британске краљевске породице и Џејмса Бонда била је толико снажна да се чак и сама краљица Елизабета појавила у кратком филму заједно са Бондом, којег је тада играо Данијел Крејг, у оквиру церемоније отварања Олимпијских игара 2012. године.
Ни Бакингемска палата није могла да пропусти овај тренутак. Ако нисте знали колико је Џејмс Бонд велики културни симбол у Великој Британији, довољно је рећи да је званични Инстаграм налог палате био међу првима који су прокоментарисали Патинсонов избор за нову улогу. Роберт Патинсон уводи Џејмса Бонда у нову еру
Веза са британском краљевском породицом посебно је занимљива ако се узме у обзир да један од најпознатијих филмова из франшизе, "У служби Њеног Величанства", носи назив који директно упућује на период владавине тадашње монархиње.
Патинсон долази након Шона Конерија, Џорџа Лејзембија, Роџера Мура, Тимотија Далтона, Пирса Броснана и Данијела Крејга, чија је петоделна ера завршена филмом "Није вријеме за умирање" из 2021. године.Нови филм режираће Денис Вилнев, познат по филмском серијалу "Дина", док ће сценарио потписати Стивен Најт, аутор серије "Бирмингемска банда". Продуценти пројекта су Ејми Паскал, позната по филму "Спајдермен: Нема пута кући", и Дејвид Хејман, продуцент филмског серијала "Хари Потер".
Култура
Ко је нови Џејмс Бонд: Одлука већ донесена?
"Џејмс Бонд је један од најлегендарнијих ликова у историји кинематографије и поверење да преузмем улогу агента 007 представља част живота. Неизмјерно сам захвалан Денису, Ејми, Дејвиду, Тањи и свима у студију Амазон МГМ на указаном повјерењу. Рећи да је ово остварење сна било би премало. Не могу бити узбуђенији због ове сарадње и свега што нас очекује са овако фантастичним тимом", изјавио је Патинсон, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму