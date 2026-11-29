Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Сандра Африка доживјела је саобраћајну незгоду у раним јутарњим часовима, када је због клизавог коловоза изгубила контролу над аутомобилом и слетјела с пута. На возилу је причињена велика материјална штета, али је пјевачица, срећом, прошла без повреда.
Након незгоде огласила се и Сандра Африка, потврдила шта се догодило и поручила да се осјећа добро те да нема разлога за забринутост.
"Асфалт је био клизав због сусњежице и кише, па ми је аутомобил слетио с пута", потврдила је пјевачица.
Говорећи о свом здравственом стању након незгоде, истакла је да није задобила повреде.
"Мени није било ништа, све је супер. Аутомобил је мало уништен. Било је клизаво, али најважније је да сам добро. Видјећемо шта ће се моћи поправити", испричала је.
Како преносе домаћи медији, ријеч је о скупоцјеном теренцу марке „Мерцедес“, који је након слијетања с пута претрпио оштећења.
За сада није познато колика је укупна материјална штета, нити колико ће новца бити потребно за поправку аутомобила.
(Аваз)
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