Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

13.09.2025
19:22
Коментари:0
Водитељка Сања Маринковић је у својој данашњој емисији, у сусрет почетка нове сезоне ријалитија, угостила водитеље "Елите".
Током разговора Сања Маринковић је упитала водитеље на који начин воде интервјуе када су у питању шкакљиве теме. На питање јој је одговорио Дарко Танасијевић, а Сања је потом отпочела жустру расправу.
''Сви смо ми на мети критике да не преносимо ништа морално. Морални смо снобови, тако нас многи називају. Како се ви борите са тим?'', питала је Сања.
''Конкретно у мом случају, када је некоме од задругара тешка тема за разговор, трудим се и да добијем одговор на питање, али и да будем раме за плакање и пружим утјеху'', рекао је Дарко, пише Блиц.
''Управо то. Многи говоре како ја прозивам своје госте и понижавам их. Заправо ја само поставим питање, а они својим одговором могу да се понизе или узвисе, на њима је'', рекла је Маринковићева.
