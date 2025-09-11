Logo
Large banner

Саша Матић искрено о кћерки, открио да ли има таленат за пјевање

Извор:

Телеграф

11.09.2025

20:03

Коментари:

0
Saša Matić
Фото: Youtube

Пјевач Саша Матић вечерас је посебно срећан и поносан, јер прославља пунољетство своје кћерке Таре.

У Сава центру се вечерас окупило на стотине званица, а на самом почетку, док се атмосфера још увијек није захуктала, Саша је дао изјаву за медије.

"Најпоноснији сам на свијету. Тари је био рођендан 18. августа, али пошто су тада сви били на годишњим одморима одлућили смо да то буде данас. Тако да смо, што се жеља и поклона тиче, све већ обавили", рекао је Саша и открио да ли има трему.

"Тару хвата трема, мене не. Али, право да вам кажем, велики је ово догађај. Можда и већи него кад сам свирао у Београдској арени, мислим организационо. Морао сам да се бавим многим стварима, први пут у животу да мало учествујем. Мој задатак је био да посложим све драге људе и пријатеље и да сузим списак што је могуће више, али нисам успиио".

На питање шта је поклонио својој насљедници за 18. рођендан, Матић је рекао:

Скупштина града Бањалука

Бања Лука

Сједница прекинута, одборницима није достављена тражена документација

"То је наша приватна ствар, то је њен поклон, није важно."

За микрофоном ће вечерас бити бројне колеге, а Саша је открио да никога ништа није форсирао, већ да ће пјевачи својом вољом пјевати.

"Пјеваће сви прустни. Ја не бих учествовао у томе, ту су колеге. Нисам никога форсирао да мора нешто, да има неку обавезу. Ко буде желио он ће отпјевати, а сви су овде дошли добре воље и чистог срца. Биће ово једно посебно вече."

На питање да ли поседује музички таленат, Саша је као из топа одговорио:

Вукановић-ауто-11092025

Друштво

Опет горио аутомобил Вукановића

"Не, зато што је боље не. Моја супруга је кћерке поставила још док су мале биле, тако да ја њу већ одавно сматрам одраслом. Имамо отворен однос када су симпатије у питању. Повјеравају ми се и оне и њихови другари, ја сам им глас разума", рекао је Саша Матић.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Saša Matić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сједница прекинута, одборницима није достављена тражена документација

Бања Лука

Сједница прекинута, одборницима није достављена тражена документација

7 ч

0
Словенија увела санкције Додику?

Република Српска

Словенија увела санкције Додику?

7 ч

0
Vic

Вицеви

Виц дана: Програмери

7 ч

0
Додик о убиству Чарлија Кирка: Ниједна пушка не може зауставити идеју

Република Српска

Додик о убиству Чарлија Кирка: Ниједна пушка не може зауставити идеју

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner