Саша Матић искрено о кћерки, открио да ли има таленат за пјевање

Извор:
Телеграф
11.09.2025
20:03
Коментари:0
Пјевач Саша Матић вечерас је посебно срећан и поносан, јер прославља пунољетство своје кћерке Таре.
У Сава центру се вечерас окупило на стотине званица, а на самом почетку, док се атмосфера још увијек није захуктала, Саша је дао изјаву за медије.
"Најпоноснији сам на свијету. Тари је био рођендан 18. августа, али пошто су тада сви били на годишњим одморима одлућили смо да то буде данас. Тако да смо, што се жеља и поклона тиче, све већ обавили", рекао је Саша и открио да ли има трему.
"Тару хвата трема, мене не. Али, право да вам кажем, велики је ово догађај. Можда и већи него кад сам свирао у Београдској арени, мислим организационо. Морао сам да се бавим многим стварима, први пут у животу да мало учествујем. Мој задатак је био да посложим све драге људе и пријатеље и да сузим списак што је могуће више, али нисам успиио".
На питање шта је поклонио својој насљедници за 18. рођендан, Матић је рекао:
Бања Лука
Сједница прекинута, одборницима није достављена тражена документација
"То је наша приватна ствар, то је њен поклон, није важно."
За микрофоном ће вечерас бити бројне колеге, а Саша је открио да никога ништа није форсирао, већ да ће пјевачи својом вољом пјевати.
"Пјеваће сви прустни. Ја не бих учествовао у томе, ту су колеге. Нисам никога форсирао да мора нешто, да има неку обавезу. Ко буде желио он ће отпјевати, а сви су овде дошли добре воље и чистог срца. Биће ово једно посебно вече."
На питање да ли поседује музички таленат, Саша је као из топа одговорио:
Друштво
Опет горио аутомобил Вукановића
"Не, зато што је боље не. Моја супруга је кћерке поставила још док су мале биле, тако да ја њу већ одавно сматрам одраслом. Имамо отворен однос када су симпатије у питању. Повјеравају ми се и оне и њихови другари, ја сам им глас разума", рекао је Саша Матић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму