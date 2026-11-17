Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Сека Алексић има двојицу синова. Старији, Јаков, има 10 година и иде у школу, док млађи, Јован, има тек 6 година.
Сека је у јавности говорила о њиховом васпитању, када је послала поруку свој дјеци, али и родитељима о томе како она види реалан живот.
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- Нормално је да једно дијете носи тренерку три дана у школу, док не испрља, па онда кад испрља, мама опере, па опет се осуши, па идемо поново - рекла је Сека Алексић и додала:
- Није нормално да сваки дан мијењаш гардеробу. То није нормално! Није, људи, нормално, да гледате јавне личности које по друштвеним мрежама рекламирају све и свашта. Који рекламирају прескупе производе, парфеме, шминку, скупе животе, Дубаи и тако даље. То није нормално. То није истинит живот. То је варка, то је заблуда, то је лаж - рекла је Сека, па открила шта је за њу нормално.
- Нормално је да сте код куће, да нисте у Дубаију, нормално је да једете пасуљ два дана или пуњене паприке, мусаку или сарме. Није нормално да једете кавијар, гамборе, лигње и тако даље. Сваки дан у Дубаију на тераси да снимате море, то није нормално, то су лажни животи - поручила је пјевачица за ВТФ радио.
Њена изјава изазвала је лавину коментара. Једни се слажу са њеним мишљењем, док други мисле другачије.
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"Није нормално да дјеца не мијењају тренерку сваки дан. То је основна хигијена. Играју се, зноје, прљају...", "Нормално је да буду чисти, да се сваки дан туширају и пресвлаче", "Што ти мијењаш гардеробу сваки дан и не једеш пасуљ?", дио је коментара који се не слажу са њом, док су други појединци писали:
"Свака част, тачно тако", "Сека је реална и најнормалнија", "Моје дијете не може да носи тренерку три дана јер се враћа из школе сав прљав и исфлекан, али опере мама па опет носи", "Браво, Секо, јер си иста када ниси имала и сада када имаш, зато те волим", неки су од коментара.
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