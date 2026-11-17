Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевачица Сенида Хајдарпашић, познатија као Сенидах, проговорила је о непријатности коју је доживјела током једног наступа, а сцена јој је остала јасно урезана у сјећању.
Сенидах је наступала на једном фестивалу у Словенији, када је дошло до инцидента у публици због ког је морало да реагује и обезбјеђење.
Савјети
Како се правилно припрема славско жито?
- Један од најгорих наступа икада! То је било на једном фестивалу у Словенији, акустичан наступ. Тад још нисам имала бенд, већ сам наступала са двојицом гитариста - рекла је Сенидах и додала:
- У почетку је све било океј док у публику у први ред није дошла једна старија дјевојка која је почела хистерично да виче, вришти и скаче, ваљда је жељела да привуче пажњу. Онда је дошло обезбјеђење и одвело је, али је она била упорна и поново се вратила и била још гласнија! - додала је Сенида, па истакла:
- Није била при себи, тако да нисам могла да замјерим, али свакако није било пријатно. Кад би ми се то десило сада скроз бих другачије одреаговала - поручила је словеначка пјевачица за "Еxпресс".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Здравље
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Србија
3 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму