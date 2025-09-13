Сенидах у елегантном модном издању и позирајући у Милану послала поруку

Извор:
Кликс
13.09.2025
16:29
Коментари:0
Пјевачица Сенидах већ неколико дана борави у Италији, а недавно је посјетила и Милано гдје је позирала у елегантном модном издању.
За шетњу Миланом и вечеру, одлучила се за црно струкирано одијело, као и црну сукњу. Испод одијела обукла је бијелу кошуљу.
Дозу добро познатог шарма Сенидах је унијела уз златне наушнице, наочале и црну капу која се уклопила у цијелу комбинацију.
Штикле са зебрастим принтом употпуниле су њено модно издање, а за маке-уп се одлучила нагласити усне те пустити косу уз благе увојке.
Уз објаву на свом Инстаграму, Сенидах је послала и поруку: "Милано под мојим ногама, ноћ на мојим раменима".
Прије неколико дана Сенидах је присуствовала и утрци за Велику награду Италије у Монзи. За ову прилику одлучила се за кожни црвени комплет у којем је заводљиво позирала.
(кликс)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму