Коментари:0
Чини се да је четворогодишњи син Рафаела Надала већ наслиједио очеву љубав према спорту.
Син тениског шампиона, који је изгледао преслатко у елегантној кошуљи, имао је непроцјењиву реакцију када је Џуд Белингем у другом полувремену постигао спектакуларан гол и довео шпански тим у вођство од 2:1.
Рафаел Млађи широм је отворио очи и остао отворених уста од невјерице, а затим је усхићено прославио погодак са оцем, који је у новембру званично постао члан Управног одбора Реал Мадрида. На лицу Надаловог насљедника појавио се осмијех док су истовремено почели да аплаудирају, а дечак је побједнички подигао руку у ваздух.
Прошле недјеље, Рафаелова супруга Марија Франсиска Перељо, са којом је у браку од 2019. године, придружила се супругу и њиховом старијем сину на утакмици на којој је Реал Мадрид савладао Селту из Вига на стадиону Сантијаго Бернабеу.
Пар, који има и једногодишњег сина Мигела, труди се да дјецу држи подаље од очију јавности, па се ријетко појављују заједно у јавности, а породичне фотографије повремено дијеле на друштвеним мрежама, пише Б92.
Сцена
4 ч0
Сцена
8 ч1
Сцена
8 ч0
Сцена
12 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму