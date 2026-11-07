Шире се вијести о смрти Аве Карабатић

Аутор:АТВ редакција
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Ава Карабатић наводно је трагично изгубила свој живот ноћас нешто иза поноћи у Загребу, потврдили су на друштвеним мрежама њени најближи пријатељи.
Старлета се у посљедње вријеме борила с тешким психичким проблемима, а свог партнера Лазара је више пута у медијима оптуживала за тешко физичко насиље.
Како су јавност на њеним друштвеним мрежама обавијестили њени пријатељи, она је живот окончала скоком са терасе, која се налазила на првом спрату.
Најприје се на њеном профилу појавио видео на коме се види Ава окружена болничарима.
"Након бијега од злостављача, Ава Карабатић доживјела је психички слом. Не зна ко је, не зна гдје је. Овдје Цвита, Авина пријатељица која јој тренутно води друштвене мреже. Будите молитвом уз њу. Јако је лоше", написала је Цвита.
Касније током ноћи, Цвита је написала сљедећу тужну поруку:
"Ава нас је нажалост напустила, није имала снаге да се бори даље, бацила се са спрата... Ја, Цвита, обећавам због ње, и Ивице, да ћу све изнијети судски до краја, наравно уз Мариа, Вању и њене пријатеље. Она је могла бити свакаква, али ово није заслужила. С љубављу, невина залутала душо, надамо се да си сада са оцем", написала је Цвита на Авином Инстаграму.
Тужну вијест потврдио је у сузама у видео-снимку и њен пријатељ Марио Томас, с којим је Ава поставила и неколико слика прије трагичног догађаја, у коме му се захвалила на свему, али је истакла да и даље воли бившег партнера и да зна да је болесна.
"Не знам како да реагујем на ово. Само желим да знате, била је у к…., била је с….а, била је све, али ово није направила сама. Ово су направиле институције. Био сам са њом можда прије 10 сати...", истакао је њен пријатељ.
Убрзо је осванула још једна аудио порука у којој је још један њен пријатељ потврдио да је старлета трагично изгубила живот.
"Пала је са терасе доле, са првог спрата. Нажалост, шта ћеш? Глава отишла", чује се у овој потресној поруци.
На друштвеним мрежама одмах су се у коментарима ређале поруке саучешћа породици и пријатељима, али је било и оних који мисле да ова информација није тачна и да је ово само маркетиншки трик.
Битно је нагласити да ове информације нису званично потврђене.
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