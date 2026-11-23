Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Полиција у Ланкаширу истражује инцидент током емитовања британске верзије емисије „Плес са звијездама“, када су се из публике у Блекпулу зачули звукови сексуалног садржаја, због чега се Би-Би-Си извинио гледаоцима.
Необични звукови прекинули су пренос на програму Би-Би-Си-ја Оне из плесне дворане „Блекпул тауер балрум“, док је жири коментарисао наступ првог пара вечери, аустралијске пјевачице Делте Гудрем и њеног плесног партнера Каја Видрингтона.
Чланица жирија Моци Мабусе, која је у том тренутку давала оцјену, застала је због звукова који су допирали иза ње, а потом поручила: „Нисам ја“.
Данијел Џарвис, креатор садржаја познат под надимком Џарво69, емитовао је ометање уживо на друштвеним мрежама. Он је и раније тврдио да стоји иза инцидента из 2023. године, када је емисија „Матч оф д зеј“ прекинута експлицитним звуковима.
Према писању агенције ПА, Џарвис је очекивао да ће мета његове шале бити члан жирија Крејг Ревел Хорвуд. Када се Хорвуд појавио на екрану, Џарвис је рекао: „Ово је за све људе које стално малтретираш“.
Who would have done this! 🤣
Sex noise at strictly come dancing https://t.co/CXEvzlCf5r— Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) November 21, 2026
Међутим, звук се активирао са закашњењем и чуо се тек док је говорила Мабусе. Џарвис је покушао да га пусти још једном, али у томе није успио.
Полиција Ланкашира саопштила је да је упозната са инцидентом током снимања емисије у Блекпулу.
„Били смо у контакту са организаторима догађаја и поднесена нам је формална пријава. Мобилни телефон је одузет и сада истражујемо да ли је почињено кривично дјело“, навели су из полиције.
Водитељка Ема Вилис на крају емисије извинила се гледаоцима због „сметњи у аудио-преносу“.
Из Би-Би-Си-ја су такође упутили извињење свим гледаоцима које је пренос увриједио, додајући да истражују како је дошло до инцидента.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму