Шпанац улази у Елиту да тражи жену: "Имам брдо пара, знам да воле"

Извор:

Информер

11.09.2025

16:54

Коментари:

Фото: Инстаграм

У "Елиту 9" улази Мурат Асyлгузхин (25) из Шпаније, а пред собом има јасан циљ - да пронађе љубав свог живота.

Девета сезона "Елите" почиње у суботу, 13. септембра, а поред бројних старих лица, гледаоци ће имати прилику да упознају и нове ријалити играче који се први пут сусрећу са оваквим форматом

Међу њима је и Мурат који је пореклом из Русије, али живи у Мадриду.

Породица Бован

Градови и општине

Туга: Повратничка породица из Мостара остала без крова над главом

Имам 25 година. Рођен сам у Русији, али живим у Мадриду. Имам много пријатеља у Србији, јер учим српски језик. Слободан сам и овде тражим супругу. Видјећемо... Имам брдо пара, знам да воле новац. Други пут сам у Србији, много ми се свиђа Београд - рекао је Мурат за домаће медије.

Када је ријеч о типу дјевојке Мурат је рекао да нема одређени тип, већ воли све жене.

''Елита 9'' обећава да испише нову историју ријалити програма, а међу потврђеним учесницима су добро познате ријалити звијезде: Маја Маринковић, Александра Николић, Марко Јањушевић Јањуш, Филип Ђукић, Бора Сантана у други.

(информер)

Таг:

elita

