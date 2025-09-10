Logo
Стивен Сигал стигао у Београд! Половином мјесеца почиње снимање новог акцијског трилера

10.09.2025

10.09.2025

21:30

Стивен Сигал стигао у Београд! Половином мјесеца почиње снимање новог акцијског трилера
Фото: АТВ

Славни холивудски глумац Стивен Сигал стигао је у Београд, гдје ће половином овог мјесеца почети са снимањем новог акционог трилера.

У питању је филм “Order of the Dragon”, чија премијера је планирана за 2026. годину, у режији награђиваног хрватског редитеља Вјекослава Катушина.

Снимање ће се одвијати у Београду, а пројекат обећава повратак у “златно доба акције” 80-их и 90-их, са импресивном интернационалном глумачком поставом.

donald-tramp-28082025

Свијет

Трамп се огласио послије покушаја атентата: "Сви морамо да се молимо, он је сјајан момак..."

Данијела Карић и Иван Милеуснић правили су друштво Сигалу, те су све овјековјечили фотком на Инстаграму.

Били су заједно у једном тржном центру, а позирали су насмијани.

Стивен направио вишегодишњу паузу од акционих филмова

Сигал, познат по акционим хитовима, овим филмом се након шест година паузе враћа жанру у којем је постао глобална звијезда.

Публика може да очекује филм који спаја европски ауторски печат и холивудски акциони спектакл, преноси Блиц.

