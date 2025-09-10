Сукоб Кејт и Меган не престаје: Да ли браћа због жена не причају?

Извор:
Информер
Нарушен однос Меган Маркл и Кејт Мидлтон датира још из 2018. године, а многи сматрају да је један догађај из тог периода био јасан наговјештај будућег сукоба.
Принц Хари јуче је одао почаст својој баки, краљици Елизабети, посетивши њен гроб у Виндзору, поводом треће годишњице њене смрти. У исто вријеме, свега 12 километара даље, принц Вилијам и Кејт Мидлтон присуствовали су догађају у Беркширу, посвећеном сјећању на некадашњу британску владарку.
Породични раздор већ годинама пуни насловнице свјетских медија, а први знаци да ствари неће ићи у добром правцу могли су се наслутити још на тој конференцији
Како је почео сукоб без краја?
Када су Меган Маркл и принц Хари ступили у брак у мају 2018. године, многи су вјеровали да ће њих двојица заједно са Кејт Мидлтон и принцом Вилијамом постати снажан савез унутар краљевске породице. Међутим, тај склад се брзо распао, а још три мјесеца прије вјенчања, постојали су први знаци да је идеја о породичној хармонији само пуста жеља.
Меган, Кејт, Хари и Вилијам тада су заједно присуствовали Форуму Краљевске фондације, гдје су разговарали о будућности те организације.
Очекивало се да ће Кејт добити нову пријатељицу, слично као што су се принцеза Дајана и Сара Фергусон зближиле. План је био да овај гламурозни краљевски квартет удружи снаге за своје кампање и хуманитарне циљеве - изјавила је стручњак за говор тијела, Џуди Џејмс.
Неколико година након тог Форума, док је „Мегзит“ био у пуном јеку, а услиједили су бројни скандали изазвани негативним изјавама Харија и Меган о краљевској породици, заједничко појављивање парова на том догађају сматра се почетком сукоба између браће и јетрва. Ипак, проблеми који су тада изашли на видјело заправо су почели још раније, готово одмах након што је јавност сазнала за везу војвоткиње и војводе од Сасекса.
На Форуму, Меган је увела политичку димензију док је позивала жене да „користе своје гласове“ и промовисала кампању за доношење закона који би кажњавао компаније које толеришу сексуално узнемиравање. Иако је тема важна и закон значајан, од чланова краљевске породице се традиционално очекује да остану неутрални и да не износе лична мишљења о контроверзним питањима.
Постојала је јасна разлика између опрезног, промишљеног и прилично спорог приступа Вилијама и Кејт, и хитног, страственог и енергичног наступа Меган - додала је Џуди.
Кејт је тада била у касној трудноћи и „изгледала је и звучала уморно“. За разлику од Меган, која је била динамична и страствена, Кејт је дјеловала опуштеније, говорила тихо и пристојно се смијешила.
Меган је вјешто привлачила пажњу и преузимала вођство у активностима на Форуму, док је Кејт заузела нешто пасивнији, повученији приступ. Војвоткиња је дјеловала као да не жели да остане у сјенци, што се касније огледало и у њеном понашању у друштву Кејт и Вилијама. Сличан став имао је и Хари, због чега постоји теорија да је управо подјела моћи и позиција у породици допринела ескалацији сукоба.
Аутор Том Бауел истиче да је став Меган Маркл на Форуму створио негативну атмосферу између оба пара.
„Док је Меган говорила, Хари је приметио Вилијамов кисео осмех и тихо прошапутао: "Вјенчање прво", пише Том Бауел.
Према ауторовим ријечима, то је био начин да се Меган дискретно упозори да не дјелује преурањено. На Харијев коментар сви су се насмијали. Постоји и снимак на ком Кејт истиче да су „њих троје - она, Вилијам и Хари имали осјећај да заједно могу постићи већи утицај него појединачно“.
Израз „њих троје“, којим је Кејт означила познати трио који је постојао прије Меганиног доласка у краљевску породицу, наводно је веома разбјеснио Меган и избацио је из равнотеже. Коментарише се да ју је одао њен израз лица, јер као нарцисоидна особа није могла да поднесе ту реченицу која је подсјетила да Хари има прошлост без ње - прошлост коју дијели са братом и принцезом од Велса.
То ју је, кажу, бацило у стање губитка контроле над њим, јер не може да промени ту прошлост нити да избрише њихове односе, колико год су данас нарушени. Иако су везе између Харија, Кејт и Вилијама уздрмане, и даље постоји снажна породична повезаност коју Меган није успела да замени, а коју је као нарцисоидна особа жељела да посједује у потпуности.
„Била је толико љубоморна на Кејт - то је суштина проблема“, гласи један од коментара на Инстаграму.
Меган је након Форума говорила да је принцеза Кејт била величанствена на том догађају, али неки сматрају да је супруга принца Вилијама показала нефер однос према Меган истицањем триа, а не четворке која је тада постојала.
