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Топлес фотографије Ирине Шајк направиле хаос на мрежама

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07.10.2026 09:30

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Иако је љетна сезона одавно завршена, поједине звијезде одбијају да се одрекну омиљеног љетног комада – бикинија. Пажњу је недавно привукла славна Ирина Шајк, која је за потребе фотографисања понијела неколико модела атрактивних купаћих костима.
Фото: Instagram/hunzag/printscreen

Иако је љетна сезона одавно завршена, поједине звијезде одбијају да се одрекну омиљеног љетног комада – бикинија. Пажњу је недавно привукла славна Ирина Шајк, која је за потребе фотографисања понијела неколико модела атрактивних купаћих костима.

Позирала је за бренд "Hunza G", а модни едиторијал сниман је на Ибици. Како се види, манекенка је поносно носила неколико атрактивних модела бикинија, који су на јединствен начин истакли њену специфичну љепоту.

Витко тијело и заводљив поглед били су и те како примјетни на фотографијама, а не би требало изоставити ни чињеницу да је акценат био и на природној љепоти, коју је дочарала и топлес фотографијом.

„Већ годинама обожавам "Hunza G" бренд, тако да је сарадња с њим дошла потпуно природно. Цјелокупна колекција је секси и посједује ту једну разиграну ноту с дозом носталгије 2000-их и тај детаљ обожавам. Снимање на Ибици, окружена пријатељима, за мене је био посебан тренутак“, рекла је манекенка.

Компилација фотографија са снимања објављена је на званичном Инстаграм профилу бренда, а бројни фанови имали су само похвале на рачун колекције купаћих костима, али и нестварног изгледа славне Рускиње.

„Тако си прелијепа“, „Обожавам ову колекцију“, „Најбољи бикинији које сам икада видјела“, само су неки од коментара, пише Она.рс

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Тагови :

Ирина Шајк

манекенка

модел

топлес

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