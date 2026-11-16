Тошетову наљепшу баладу написао је убица у затвору

Аутор:АТВ редакција
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Иза једног од највећих хитова покојног Тошета Проеског, чувене баладе "Соба за тугу", крије се потресна животна прича човјека који је стихове написао иза затворских решетака, након што је починио убиство.
Иако је Тоше трагично изгубио живот у саобраћајној несрећи 16. октобра 2007. године, сјећање на њега и даље живи кроз његове пјесме, које публика слуша са истом емоцијом као и прије много година.
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Наиме, текст за "Собу за тугу" написао је мушкарац који је у том тренутку служио затворску казну. Иза решетака се нашао због тешког злочина – убиства љубавника своје супруге.
Његови стихови, прожети болом и тешким емоцијама, некако су доспјели до Тошетовог менаџера, који је одмах препознао њихов потенцијал и предложио пјевачу да их преточи у пјесму. Тоше је прихватио приједлог, а нумера је убрзо постала један од његових највећих хитова.
Оно што ову причу чини још необичнијом јесте чињеница да аутор није желио никакву новчану надокнаду за своје стихове. Имао је само једну жељу - да добије посвету на оригиналном издању албума.
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Његов захтјев је испуњен, а тако је једна трагична животна прича, настала иза затворских зидина, постала дио музичке историје и пјесма која и данас изазива снажне емоције код публике.
(Курир)
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