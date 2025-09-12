Три земље се повлаче са Евровизије: Ово наводе као главни разлог

12.09.2025
16:07
Ирски државни емитер је у четвртак објавио да ће се повући са Еуросонга, ако Израел буде учествовао на Еуросонгу 2026. године.
Данас је то учинила и Холандија слиједивши примјер те земље, а како су се појавиле тврдње на друштвеним мрежама и Шпанија се одлучила на тај корак.
У оштро формулисаној изјави, АВРОТРОС је рекао да "више не може оправдати учешће Израела у тренутној ситуацији, с обзиром на континуирану и тешку људску патњу у Гази".
У наставку је комплетно саопштење:
''Посљедњих мјесеци, АВРОТРОС је одржавао редовне консултације с ЕБУ-ом и другим европским јавним емитерима у вези с будућношћу и карактером Еуросонга. Ове дискусије су такође опширно обрадиле питање да ли Израел може бити представљен у тренутним околностима.
Еуросонг је основан 1956. године како би ујединио људе након периода дубоких подела и рата. Од свог оснивања прије седамдесет година, музика је била централна за његову уједињујућу природу, са својим основним вриједностима мира, једнакости и поштовања.
АВРОТРОС више не може оправдати учешће Израела у тренутној ситуацији, с обзиром на континуирану и тешку људску патњу у Гази. Надаље, емитер изражава озбиљну забринутост због озбиљног кршења слободе штампе: намјерног искључивања независног међународног извјештавања и бројних жртава међу новинарима. Надаље, доказано је мијешање израелске владе током посљедњег издања Еуросонга, при чему је догађај коришћен као политички инструмент. То је у супротности са политичном природом Еуросонга. Ове околности су у супротности с вриједностима које АВРОТРОС представља као јавни емитер.
🇳🇱 AVROTROS released a statement on their participation in #Eurovision 2026. — Eurovision News (@EurovisionNewZ) September 12, 2025
They said that they won’t be able to participate as long as Israel is in the contest. pic.twitter.com/Xq7K2q9H13
Стога је емитер одлучио да учешће АВРОТРОС-а на Еуросонгу 2026. неће бити могуће све док Израел остане примљен у ЕБУ. Ако ЕБУ одлучи да не прими Израел, АВРОТРОС ће радо учествовати сљедеће године. До доношења те одлуке, све припреме се настављају као и обично.''
