Logo
Large banner

Три земље се повлаче са Евровизије: Ово наводе као главни разлог

12.09.2025

16:07

Коментари:

0
Три земље се повлаче са Евровизије: Ово наводе као главни разлог
Фото: Tanjug

Ирски државни емитер је у четвртак објавио да ће се повући са Еуросонга, ако Израел буде учествовао на Еуросонгу 2026. године.

Данас је то учинила и Холандија слиједивши примјер те земље, а како су се појавиле тврдње на друштвеним мрежама и Шпанија се одлучила на тај корак.

У оштро формулисаној изјави, АВРОТРОС је рекао да "више не може оправдати учешће Израела у тренутној ситуацији, с обзиром на континуирану и тешку људску патњу у Гази".

Јапан

Свијет

Нови рекорд у броју стогодишњака у Јапану

У наставку је комплетно саопштење:

''Посљедњих мјесеци, АВРОТРОС је одржавао редовне консултације с ЕБУ-ом и другим европским јавним емитерима у вези с будућношћу и карактером Еуросонга. Ове дискусије су такође опширно обрадиле питање да ли Израел може бити представљен у тренутним околностима.

море-Јадран-Јадранско море

Србија

Пронађено тијело дјевојке: Таласи је повукли са стијена у море

Еуросонг је основан 1956. године како би ујединио људе након периода дубоких подела и рата. Од свог оснивања прије седамдесет година, музика је била централна за његову уједињујућу природу, са својим основним вриједностима мира, једнакости и поштовања.

АВРОТРОС више не може оправдати учешће Израела у тренутној ситуацији, с обзиром на континуирану и тешку људску патњу у Гази. Надаље, емитер изражава озбиљну забринутост због озбиљног кршења слободе штампе: намјерног искључивања независног међународног извјештавања и бројних жртава међу новинарима. Надаље, доказано је мијешање израелске владе током посљедњег издања Еуросонга, при чему је догађај коришћен као политички инструмент. То је у супротности са политичном природом Еуросонга. Ове околности су у супротности с вриједностима које АВРОТРОС представља као јавни емитер.

Стога је емитер одлучио да учешће АВРОТРОС-а на Еуросонгу 2026. неће бити могуће све док Израел остане примљен у ЕБУ. Ако ЕБУ одлучи да не прими Израел, АВРОТРОС ће радо учествовати сљедеће године. До доношења те одлуке, све припреме се настављају као и обично.''

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Евровизија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Карта за концерт Аријане Гранде кошта као половни ауто

Сцена

Карта за концерт Аријане Гранде кошта као половни ауто

3 ч

0
Хорор: Разбио мушкарцу лобању насред улице

Хроника

Хорор: Разбио мушкарцу лобању насред улице

3 ч

0
Паника на небу: Стравична турбуленција тресла авион, стјуарди завршили у хитној

Свијет

Паника на небу: Стравична турбуленција тресла авион, стјуарди завршили у хитној

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

19

21

УН убједљивом већином усвојиле декларацију о оснивању палестинске државе без Хамаса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner