Трудна Токио! Глумица из хит серије објавила срећне вијести

09.09.2025

21:00

Трудна Токио! Глумица из хит серије објавила срећне вијести
Фото: Instagram/@ursulolita/screenshot

Шпанска глумица Урсула Корберо, позната по улози Токио у популарној серији "La Casa de Papel", потврдила је да је трудна.

Глумица је објавила фотографију у спаваћици на којој се види труднички стомак, а у опису је написала:

Од 2016. године, Урсула је у љубавној вези са глумцем Чином Дарином, сином познатог аргентинског глумца и писца Рикарда Дарина.

Пар се упознао на снимању филма "La embajada" и заједно живе у Мадриду.

Подсјетимо, Урсула Корберо је рођена 11. августа 1989. године у Барселони. Интересовање за глуму показала је још као дијете, са само шест година појавила се у реклами, а запаженију улогу добила је са 13 година. Похађала је часове фламенка, џеза, глуме и сценског говора, а са групом Цинцо де Енеро извела је пјесму "Ел прецио", која је коришћена за серију "Fisica o Quimica".

Током каријере освојила је бројне награде у Шпанији, истичући се и у породичним драмама, али и хорор филмовима. Прву улогу на енглеском језику добила је 2018. године, али је наставила да гради каријеру у Шпанији. Појавила се и у споту за Ј. Балвина, Дуе Липе и Бад Буннyја "Un Dia".

(Телеграф.рс)

