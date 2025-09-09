Тврди да су је одбили на 50 разговора за посао: Не желе да им чувам дјецу

09.09.2025
11:48
Коментари:0
Превише је згодна да би је запослили.
Але Гауча, 21, лута по тротоару тражећи посао дадиље након што је прије три године завршила курс за чување дјеце — али каже да је схватила да су њене облине привукле више пажње него њене квалификације.
"Улазила бих пуна самопоуздања, показивала своје сертификате, причала о свему што сам научила, али нико ми се никада нико није јавио“, рекла је Гауча за NeedToKnow.
„У почетку сам мислила да је то због недостатка искуства, али након толико покушаја, почела сам да вјерујем да је разлог нешто друго“, додала је бразилска љепотица.
Гауча каже да добар изглед може бити посебно проблематичан у индустрији чувања дјеце, гдје опрезне жене нерадо ангажују згодну помоћницу из страха да би њихови мужеви могли да залутају.
„Жељела сам да покажем своју професионалну страну, али изгледало је као да нико није могао да је види“, јаукала је незапослена Бразилка.
Амбициозна дадиља наизглед пати од супротности од „лијепих привилегија“, гдје конвенционално атрактивни људи стичу финансијске или друштвене користи захваљујући свом изгледу.
Док је тражила посао, Бразилка је почела да објављује слике на интернету и убрзо је доживjела да јој број пратилаца на друштвеним мрежама нагло расте.
Сада зарађује новац као креаторка садржаја и каже да је то испуњавајући подухват — ако не и њен првобитни план.
„Чак и ако данас не радим [као дадиља], дадиља каква сам некада била је и даље са мном“, изјавила је. „И даље се осјећам повезано са тим искуством јер сам се посветила и припремила за њега.“
Судећи по посљедњим објавама, атрактивна Бразилка скрасила се у индустрији за одрасле.
Најновије
Најчитаније
08
01
08
01
07
52
07
52
07
49
Тренутно на програму