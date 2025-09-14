Учесници ''Елите'' пукла силиконска задњица, она панично устала: "Морам на ушивање"

14.09.2025
Само дан након што су ушли у Елиту, учесница Вања Живић доживјела је страшну ствар - пукла јој је задњица.
Наиме, на мрежама кружи језиви снимак када Вања Живић устаје са јастучета на којем је сједила и почиње да паничи.
Уплашена Вања је открила цимерима, Качавенди и Јањушу да јој је пукла "задњица", те да је почео да цури серум.
''Знала сам, погледај ово? Знала сам да ће да пукне опет.''
''Јаој, је*ем ли ти сунце. Иди води је одмах тамо'', повикао је Јањуш.
Вања је почела да се жали својим цимерима и рекла да јој се ово други пут дешава, те да мора на ушивање.
''Не могу више, ово ми се други пут дешава. Види, све мокро, види ово. Серум је. Јаој, ајде људи капија, ја не вјерујем. Ма да бре пукло, знала сам. Пукло опет, мора да се шије опет''.
''Опет мораш да шијеш?'', упитао ју је Јањуш.
