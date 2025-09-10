Logo
Large banner

Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Извор:

Агенције

10.09.2025

07:37

Коментари:

0
Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Дизајнер филмске продукције и Оскаровац, Стјуарт Крег, преминуо је у 83. години, саопштила је његова породица, преносе данас британски медији.

Како је наведено у саопштењу, Крег је преминуо мирно у свом дому након борбе са Паркинсоновом болешћу која је трајала 14 година, пренио је Гардијан.

Крег је познат по раду на филмовима као што су, Човјек слон, и франшиза о Хари Потеру.

Награду Оскар добио је за остварења Ганди, Опасне везе и Енглески пацијент, док је још осам пута номинован.

Крег је такође добитник три награде Британске филмске академије (БАФТА), док је за то признање номинован чак 16 пута.

Каријеру је започео 60-их и 70-их година прошлог вијека на филмовима као што су Казино Ројал, Ројал Флеш, а затим је био умјетнички директор у продукцији остварења Далеки мост и Супермен.

“Стјуарт Крег био је један од највећих дизајнера продукције који су радили на филму. Такође је био један од најљубазнијих и великодушнијих људи. Имао је изванредан укус и смисао за причу”, казао је продуцент франшизе о Харију Потеру, Дејвид Хејмен, додајући да је била привилегија радити са њим.

Редитељ посљедња четири филма о Хари Потеру, Дејвид Јејтс, изјавио је да је Крег био гигант у филмској индустрији, али и драг колега и пријатељ.

Подијели:

Тагови:

Oskar

nagrada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

Занимљивости

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

29 мин

0
Трамп планира телефонски разговор са Путином у наредним данима

Свијет

Трамп планира телефонски разговор са Путином у наредним данима

38 мин

0
Авиони НАТО-а преплавили ваздушни простор Пољске

Свијет

Авиони НАТО-а преплавили ваздушни простор Пољске

55 мин

0
Ово је добро: Нећете вјеровати шта је Пикси рекао након бруке против Енглеске

Фудбал

Ово је добро: Нећете вјеровати шта је Пикси рекао након бруке против Енглеске

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner