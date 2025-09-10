Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Извор:
Дизајнер филмске продукције и Оскаровац, Стјуарт Крег, преминуо је у 83. години, саопштила је његова породица, преносе данас британски медији.
Како је наведено у саопштењу, Крег је преминуо мирно у свом дому након борбе са Паркинсоновом болешћу која је трајала 14 година, пренио је Гардијан.
Крег је познат по раду на филмовима као што су, Човјек слон, и франшиза о Хари Потеру.
Награду Оскар добио је за остварења Ганди, Опасне везе и Енглески пацијент, док је још осам пута номинован.
Крег је такође добитник три награде Британске филмске академије (БАФТА), док је за то признање номинован чак 16 пута.
Каријеру је започео 60-их и 70-их година прошлог вијека на филмовима као што су Казино Ројал, Ројал Флеш, а затим је био умјетнички директор у продукцији остварења Далеки мост и Супермен.
“Стјуарт Крег био је један од највећих дизајнера продукције који су радили на филму. Такође је био један од најљубазнијих и великодушнијих људи. Имао је изванредан укус и смисао за причу”, казао је продуцент франшизе о Харију Потеру, Дејвид Хејмен, додајући да је била привилегија радити са њим.
Редитељ посљедња четири филма о Хари Потеру, Дејвид Јејтс, изјавио је да је Крег био гигант у филмској индустрији, али и драг колега и пријатељ.
